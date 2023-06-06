Никита Кологривый — о тернистом пути к славе

Сегодня в онлайн-кинотеатре START выходит второй сезон комедийного сериала-антиутопии «Два холма». События разворачиваются в середине XXII века: большую часть мужского населения на планете выкосил смертельный вирус, и отстраивать новый мир приходится женщинам.

© Super.ru

Super пообщался с исполнителем главной роли Никитой Кологривым. О том, кто заслуживает играть в кино, матриархате и рождении дочери — в интервью.

Видео дня

О мире будущего в «Двух холмах»

— В «Двух холмах» мужчины, разделившись на несколько каст, стали «приматами», «хранителями семени» или вымерли вовсе, женщины же смогли отстроить идеальный технологичный мир. В нем запрещено есть мясо, заниматься сексом, проявлять агрессию. Как ты оцениваешь такую попытку отразить будущее? Почему, на твой взгляд, сериал стоит смотреть?

— Это попытка взглянуть на мир с другой стороны и дать людям то, чего они хотят. Феминистки говорят: «Мы можем без мужчин!». Вот, посмотрите, каково это. Хотите жить в идеальном мире? Живите. Флаг вам в руки. Я предлагаю смотреть этот сериал только умному зрителю с чувством юмора.

Кадр из сериала «Два холма»

— Интересно, что даже в «идеальном» мире женщины подвергаются соблазнам. Чего только стоит покровительница Двух Холмов Вера Надеждовна, у которой дома целая БДСМ-комната, или бабушка главной героини Рады — та вообще панк-дива! Почему персонажи, которые соприкасаются с миром «приматов», в итоге оказываются счастливее?

— Как только у человека появляется свобода, он сразу выбирает протестно-альтернативный способ жизни. Особенно это касается творческих людей. Женщины любят творчество, а еще больше тех, кто идет против правил. Законы в жизни создают те, кто их нарушает. Кто соблазнил Адама? Ева!

— В каком случае, на твой взгляд, в мире может наступить матриархат?

— В нашем мире он вряд ли наступит. В параллельном — возможно. На принятие решений испокон веков влияет тестостерон, из-за него и начинаются исторические события.

О том, кому в кино «не место»

— Ты говорил, что хочешь «освободить» российский кинематограф от непотизма, но ведь это практически невыполнимая задача.

— Я здесь, потому что Господь сделал правильный выбор. Он поставил на роли тех, кто должен на них быть. У нас в кино привыкли везде пихать внуков гениальных советских артистов. Я считаю, как только мы от этого избавимся и начнем находить таланты в России, зритель перестанет искать альтернативу в западной продукции.

У Джека Лондона есть книга «Мартин Иден» — она про меня. В ее конце простой парень Мартин, пришедший к успеху, говорит: «Я такой же, как все эти годы, только вы этого не замечали». Все мы по-разному попали в кино: я снялся в 60 фильмах, кто-то отдыхал на Бали. Ему звонили родители и говорили: «Сынок, сыграешь?». А он отвечал: «Неглавная роль? Ну тогда х** знает». Подобные истории мне рассказывали режиссеры, снимающие очень больших артистов.

Я же отдаю профессии сердце. В ближайшие годы я и мои коллеги обновим кино в России. Скоро появятся мои продюсерские проекты; и вы увидите, каких актеров я соберу.

— Как ты планируешь влиять на российское кино?

— Я считаю, что в нашей сфере нужно пахать. В моменте, когда необходимо выдать максимальный результат, не стоит жалеть себя. Это позиция, которую я хочу продвигать. Чтобы кино изменилось, следует обращать внимание на «пахарей» — тех, кто готов лечь костьми, чтобы классно сыграть.

Есть актеры, которые приходят [на съемочную площадку] и выносят мозг, начинают кричать: «Замолчите все, уйдите! Отключите все звуки, я хочу заплакать». Считаю, так нельзя. Раз уж ты пил кофе в вагончике, пока группа ест на улице, значит, ты должен выдавать результат. А если не можешь, то какого черта ты пьешь кофе в вагончике и ездишь на «мерседесе»?

О том, почему Никиту в начале пути не замечали

— Ты говорил, что тебя заметили не сразу и долгое время вообще не хотели брать в проекты. Как так вышло?

— Я долго жил с мыслью, что я белая ворона. У меня была не модельная для потребителя — девочек 15-16 лет — внешность. Соответственно, я понимал, что могу взять только профессиональными качествами, нутром. А нутром я могу взять только тогда, когда мне дадут минуту внимания.

Кадр из сериала "Два холма"

Первое время я играл только бандитов и ублюдков. Мне повезло, что попадались нормальные режиссеры: Игорь Зайцев, Кирилл Плетнев, Сарик Андреасян, которого все *** [критикуют]. Если бы я понимал, что хуже других, я бы не стал бодаться. Но на каждой площадке режиссеры подходили и спрашивали, почему главную роль играю не я. Это мотивировало. Значит, люди что-то во мне видят, нужно продолжать играть дальше.

Теперь я знаю кинематограф со всех сторон. Я работал каскадером, у меня есть продюсерские проекты. Неважно, какая у меня сформировалась репутация — актерская точно есть. Все хорошо знают, что лучше меня российского пацана никто не сыграет. Профессия мне дана для того, чтобы развиваться: проживать роли и становиться лучше.

О том, почему Никиту привлекают антагонисты

— Ты говорил, что тебе больше нравится играть неправильных людей, антагонистов. Почему?

— Потому что я считаю, что только через проблемы, ошибки и сложности человек может чему-то научиться. Антагонист учит меня, кем не надо быть, чтобы лучше жить. Я проживаю роль, обучаюсь сам и учу зрителя.

Всегда любил смотреть на бунтарей, которые несут какую-то идею. Есть хорошее определение «трикстер»: не антагонист, а провокатор событий. Вот мне нравится, когда я появляюсь на площадке, все актеры выглядят так, будто проглотили кол.

— А в жизни как?

— В жизни я стараюсь быть более адекватным человеком, но это плохо получается. На экране лучше. (смеется)

О первой работе

— После твоего переезда в Москву тебе наверняка приходилось брать подработки. Кем ты работал?

— Я работал продавцом, мерчендайзером, доставщиком, надувателем пластиковых бутылок, Дедом Морозом, еще четыре года преподавал в детской школе «Талантино». Снимал и монтировал визитки актеров, был аниматором и битбоксером. Я вообще очень рад, что мне довелось много где поработать. Жизнь сделала меня терпеливым и закаленным, и эти качества пригодились в профессии.

О первых ролях

— Ты помнишь, как получил первые роли?

— Сначала была массовка у Анны Меликян, потом фильм «Пиджак», в котором у меня была одна реплика. Там я познакомился с актерами, и они рассказали, каким длинным и тяжелым был их путь. Это мотивировало меня продолжать работать.

Надежду на кино мне подарила Оксана Бычкова, которая сняла «Питер FM». Она заметила меня на проекте «Красные браслеты». На кастинге мне сказали: «Тебя слишком много». Я был буйным: поссорился с продюсерами, и меня не утвердили. Но она в меня поверила, и это меня вдохновило. Позже, когда мы встретились, она сказала: «Я же говорила, что мы еще поработаем!».

Первую большую роль мне предложил Кирилл Плетнев. Меня пригласили играть в фильме «Жги!» с потрясающими актерами — Викторией Исаковой, Владимиром Ильиным. Это психологически тяжелая работа — мы снимали в колонии. Ребята, которые были в массовке, работали там, им не требовалось ничего играть. Большое спасибо Кириллу за роль — я до сих пор с ним работаю.

Паша Бардин тоже подарил мне роль аутсайдера, новый взгляд на меня как на актера. И, конечно, я благодарен Сарику Андреасяну. Если бы не он, меня бы не заметил START.

Super.ru

— Сарика Андреасяна часто критикуют. Как ты к этому относишься?

— Меня тоже. Пускай критикуют. Это нормально для профессионала. Его должны обсуждать, потому что он делает работу. Критикуют только продукт, а у Сарика его много и разного качества. Где-то, согласен, вышло ***, где-то — отличные проекты. Но он профессионал. Если вы посмотрите «Жизнь по вызову – 2», поймете, что такое контакт с режиссером, даже если он сидит на плейбэке.

— К слову, о «Жизни по вызову». Тебя часто сравнивают с Павлом Прилучным. Что об этом думаешь?

— Когда я поступал в ГИТИС, мне тоже говорили: «О, пришел второй Прилучный! Наглый, сибиряк». Прилучный в это время обращал на меня внимание продюсеров: «Возьмите пацана, пускай попробует». На том этапе он оказывал мне поддержку, которая была необходима.

О конкурентах в российском кинематографе

— Кого ты считаешь своими конкурентами в российском кино?

— Евгения Ткачука, Данилу Киселева. Из молодых — у Глеба Калюжного большой потенциал, но я считаю, что продюсеры ошибаются, приглашая его на определенные роли.

Мне нравится Александр Кузнецов. Он боец. И неважно, что он конкурент. Еще Саша Петров, Даня Козловский. Я считаю, что они классные артисты, продюсируют и снимают. Антон Хабаров, Ваня Янковский, Ваня Добронравов — тоже отличные актеры.

О блогерах в кино

— В последнее время в проекты все чаще приглашают блогеров. Как ты к этому относишься?

— Как продюсер скажу, что это делается исключительно для того, чтобы привлечь аудиторию. Я бы с удовольствием поснимал блогеров, просто для этого нужен определенный формат. Есть талантливые. Нужно их отправлять туда, где они будут способны показать свои возможности.

— Сейчас ты работаешь в качестве креативного продюсера над фильмом «Макс и Гусь». В какой роли тебе комфортнее?

— Актерское [поприще] я уже потоптал немножко. Это безусловно классно, но меня привлекает продюсерство: я умею общаться с людьми и знаю, кого с кем надо знакомить. Что касается режиссуры, думаю, мне пока рановато.

— Ты снимался в одном фильме с Агатой Муцениеце. Как прошли съемки?

— Отлично. Мы играли семейную пару. На площадке у нас были потрясающие дети. Я редко играю положительных персонажей, а мы сняли хорошее доброе кино.

О том, удается ли проводить время с семьей

— Два года назад у тебя родилась дочь, ты присутствовал на родах. Почему это было для тебя важно?

— Потому что это желанный ребенок. Мир интересует меня со всех сторон одинаково.

— Как тебе вообще удается совмещать семейную жизнь с таким сложным графиком?

— Сложно. Семья живет в Минске, так что приходится мотаться по странам и городам. Дома бываю очень редко.

— Как реагирует на это жена (в 2020 году Никита женился на актрисе Александрине Питиримовой. — Прим. ред.)? Понимает?

— Надеюсь, что да! (смеется)

О Хогвартсе для начинающих актеров

— Когда мы начинали разговор, ты ехал в Новосибирск. Сейчас, как я понимаю, ты уже там. Что ты делаешь в Новосибирске?

— Я прилетел сюда получать премию за культурный вклад в развитие кино. А еще собираюсь здесь построить киностудию — Хогвартс для начинающих актеров. Хочу создать альтернативу и конкуренцию московским продакшенам. Я сибиряк и обязательно это сделаю. Сегодня начинаются переговоры.

— Сегодня ты уже многого достиг. О чем мечтаешь теперь?