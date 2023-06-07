Скончалась актриса Валентина Гришокина

Советская и украинская актриса Валентина Гришокина, известная по кинолентам картинам "Аты-баты, шли солдаты..." и "Нюхач" умерла в возрасте 78 лет.

© Кадр из фильма "Аты-баты, шли солдаты..."

За свою карьеру она приняла участие в более 50 проектах: от сериалов до полнометражных фильмов. Об этом написала "Российская газета".

Актриса снималась в советском, российском, украинском кино, она также принимала участие в проектах двух стран. Гришокина много работала и в сфере дубляжа, ее голос можно услышать в фильмах "Месть и закон", "Тайна карпатского замка", "Вождь Белое Перо" и других.

Валентина Гришокина родилась 30 июня 1944 года в Ташкенте. Она была выпускницей актерского факультета Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого.

Позже Гришокина стала штатной актрисой студии имени Александра Довженко.