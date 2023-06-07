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Скончалась актриса Валентина Гришокина

Советская и украинская актриса Валентина Гришокина, известная по кинолентам картинам "Аты-баты, шли солдаты..." и "Нюхач" умерла в возрасте 78 лет.

Скончалась актриса Валентина Гришокина
© Кадр из фильма "Аты-баты, шли солдаты..."

За свою карьеру она приняла участие в более 50 проектах: от сериалов до полнометражных фильмов. Об этом написала "Российская газета".

Актриса снималась в советском, российском, украинском кино, она также принимала участие в проектах двух стран. Гришокина много работала и в сфере дубляжа, ее голос можно услышать в фильмах "Месть и закон", "Тайна карпатского замка", "Вождь Белое Перо" и других.

Валентина Гришокина родилась 30 июня 1944 года в Ташкенте. Она была выпускницей актерского факультета Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого.

Позже Гришокина стала штатной актрисой студии имени Александра Довженко.

В конце жизни она проживала в доме престарелых. Артистку можно увидеть в кинолентах: "На Киевском направлении", "Ни дня без приключений", "Аты-баты, шли солдаты…", "Рассказы о Димке", "Штормовое предупреждение", "Подкидыш", "Нюхач" и других.

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