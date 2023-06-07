В сети появилось видео с карабкающимся по стенам здания Джаредом Лето

51-летнего Джареда Лето засняли карабкающимся по стенам отеля в Берлине.

Актер и вокалист рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето попал на камеры, когда карабкался по стенам отеля. Об этом сообщает Independent.

51-летнего Джареда Лето засняли взбирающимся по стенам гостиницы Hotel De Rome в Берлине. Он был одет в черную футболку и камуфляжные брюки.

Журналисты предположили, что актер участвовал в съемках видеороликов для аккаунта Юнеса Зароу в TikTok. Блогер прославился благодаря опасным трюкам.

Кадры с вокалистом рок-группы Thirty Seconds to Mars завирусились в социальных сетях. «Бро думает, что он «Человек-паук», — посмеялись над ним пользователи Twitter.

В апреле 2023 года Джареда Лето заподозрили в романе с 22-летней моделью из Мьянмы Thet Thet Thinn, известной под псевдонимом «Beauty». Пару заметили на выходе из кофейни Dunkin' Donuts.