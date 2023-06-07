Дочь Тимати и Алены Шишковой дебютирует в кино

Дочь Тимати и Алены Шишковой Алиса готовится к кинодебюту. О предстоящих съемках поклонникам в социальных сетях сообщила бабушка ребенка Симона Юнусова.

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Воспитанием дочери популярного рэпера Тимати и модели Алены Шишковой занимается бабушка Симона Юнусова. Первое время поклонники экс-возлюбленных были искренне возмущены подобной ситуацией и пеняли звезд за это.

Однако вскоре Алена смогла убедить всех, что дочь живет с ней, а бабушка лишь активно помогает с ее воспитанием. Надо отметить, что старания Симоны не прошли даром и в свои 9 лет Алиса уже очень популярна в сети, делает большие успехи в балете, а еще занимается вокалом и актерским мастерством.

Немудрено, что ребенок, уже имеющий за плечами опыт игры на театральной сцене, без особых проблем прошел кастинг на роль танцовщицы в проекте «Балерина» на песню А. Н. Вертинского «Маленькая балерина». Известно, что этот проект станет современной интерпретацией в сочетании с декадентским стилем. Съемки картины начались совсем недавно, поэтому точных дат ее выхода пока нет.