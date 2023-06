«Было много издевательств»: как Педро Паскаль стал кумиром миллионов

Дитя оппозиции

«Все то же самое будет в моем кино!»

Восхождение к «Игре престолов»

Роскошь Педро

В 2019-м актер укрепил свою популярность ролью Дина Джарина в «Мандалорце»: благодаря ей он обрел популярность у молодежи — юных поклонников «Звездных войн». Затем его карьера сделала еще один стремительный рывок вверх: Паскаль получил одну из главных ролей в сериале HBO по компьютерной игре The Last of Us (в России — «Одни из нас»), где играет персонажа Джоэля Миллера.