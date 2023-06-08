«Было много издевательств»: как Педро Паскаль стал кумиром миллионов

В 2014 году Педро Паскаль покорил сердца телезрительниц своей ролью в «Игре престолов», а теперь стал бешено популярен у фанатов компьютерных игр, сыграв в сериале HBO «Одни из нас». Пережив трудное детство в семье эмигрантов и суицид матери, актер сумел получить не только мировое признание, но и баснословные гонорары. Материал о прошлом и настоящем Педро Паскаля, его новом особняке в Голливуде, экстравагантном стиле и автопарке открывает цикл публикаций «Ленты.ру» о роскошной жизни богатых звезд.

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Дитя оппозиции

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Привилегированное белое население Южной Америки — потомки колонизаторов, плантаторов и буржуазии — это своеобразная субкультура, тесно переплетенная сетью родственных связей. Но со временем эти связи начали размываться: процесс идет с 1930-х годов, когда нацизм в Германии спровоцировал бурную волну эмиграции. Белых в Бразилии, Чили и других странах континента становилось все больше, и европейское происхождение уже не было гарантией принадлежности к правящей прослойке. Однако 50-60 лет назад «старые семейства» там все еще обладали силой.

Одним из таких семейств, скорее даже кланов, был клан Альенде, во главе которого стояли президент Чили Сальвадор Альенде и его сестра Лаура Альенде — член чилийской Палаты депутатов. Сальвадор Альенде совершил суицид после того, как его свергли в результате военного переворота, а Лаура эмигрировала, тяжело заболела и тоже добровольно ушла из жизни.

При чем же тут Педро Паскаль? Мужа Лауры Альенде звали Гастон Паскаль — это дедушка будущей телезвезды по материнской линии. Их сын Андрес Паскаль Альенде примкнул к оппозиционерам и стал лидером левого революционного движения. Большинство членов клана Паскаль тоже тяготело к оппозиции. Среди них были двоюродная сестра Андреса Паскаля Альенде — психолог Вероника Паскаль Урета и ее муж, врач-репродуктолог Хосе Бальмаседа Риера.

Спустя два года после военного переворота Пиночета, в апреле 1975-го у пары родился сын Хосе Педро Бальмаседа Паскаль. Он появился на свет в столице Чили Сантьяго и был вторым ребенком в семье: до появления на свет Хосе Педро Вероника родила его старшую сестру Хавьеру. Позже у мальчика появились братья Николас и Лукас. Младшие сиблинги семейства родились уже в эмиграции: когда Педро еще не было года, его семье пришлось покинуть Чили — власти активно расправлялись с противниками режима Пиночета.

В феврале 2021 года Лукас объявил себя трансгендерной женщиной и сменил имя на Люкс

«Все то же самое будет в моем кино!»

Побег семьи Бальмаседа Паскаль был поэтапным: сначала они скрывались в венесуэльском посольстве, потом переехали в Данию, где чилийским оппозиционерам предоставили политическое убежище. Однако в то время у чилийских врачей-эмигрантов не было больших перспектив в Скандинавии, плюс семья не хотела ассимилироваться в культурно далекой от испаноязычного мира среде. Бальмаседа Паскаль перебрались в США — сначала в Техас, в город Сан-Антонио, где традиционно селилось много выходцев из Латинской Америки, затем в округ Ориндж в Калифорнии.

Для маленького Хосе Педро, которого в семье чаще называли вторым именем, эмиграция в Соединенные Штаты стала довольно травмирующим опытом. Уже став известным актером, Педро вспоминал, что первые два года в Америке были для него очень тяжелыми, ему «пришлось пережить множество издевательств».

Чтобы облегчить детям адаптацию в новой среде, родители регулярно водили их в кино. В один из таких дней маленький Бальмаседа Паскаль проспал все действие фильма «Супермен», и когда брат азартно пересказал ему содержание картины, Педро объявил, что когда-нибудь снимется в не менее интересном фильме. «Все то же самое будет в моем собственном кино!» — предсказал он, впервые задумавшись о карьере киноактера.

Как многие американские школьники, Педро стремился завоевать авторитет среди одноклассников с помощью спортивных побед. Будущий кумир миллионов зрителей занялся плаванием, и так успешно, что в 11 лет даже участвовал в чемпионате Техаса. Однако дальше его спортивная карьера не пошла: он увидел пьесу «Ангелы в Америке» и увлекся театром. Закончив Школу искусств округа Ориндж, он поступил в Школу искусств Тиша в Нью-Йоркском университете, а после этого осел в «Большом яблоке» и прожил там около 30 лет.

Восхождение к «Игре престолов»

К сожалению, судьба родственников была уготована и матери Педро: в 1999 году Вероника Паскаль Урета покончила жизнь самоубийством. Чтобы почтить ее память, 24-летний актер сократил свою двойную испанскую фамилию Бальмаседа Паскаль до второй половины — материнской. У этого решения был и практический аспект: длинное «Бальмаседа» плохо запоминалось, а «Педро Паскаль» звучало броско, легко читалось на афишах и в медиа.

Характерная латинская внешность Педро — густые волосы, круто изогнутые брови, волевой подбородок, прямая, как у античных статуй, переносица — привлекла к нему внимание сериальных специалистов по кастингу. Паскаль активно снимался в телесериалах. «Баффи — истребительница вампиров», «Хорошая жена», «Родина», «Менталист», «Закон и порядок: Преступное намерение», «Грейсленд» — и это только самые известные из них. В 2011 году актер прошел кастинг в телепроект «Чудо-женщина», но в эфир сериал не пошел, что очень расстроило Паскаля. Впрочем, в 2020-м он взял реванш, снявшись в фильме по мотивам DC Comics «Чудо-женщина: 1984».

Настоящий успех принесла Педро Паскалю фэнтези-сага «Игра престолов», вышедшая на экраны весной 2014 года

Актеру досталась роль принца Оберина Мартелла по прозвищу Красный Змей — маскулинного, даже брутального персонажа, любителя сексуальных утех, кровавых схваток и смертельных ядов. Не менее успешен был Паскаль и в сериале «Нарко», где сыграл американского полицейского агента Хавьера Пенья, внедренного в картель торговцев запрещенными веществами. В сериале также участвовала сменившая пол сестра актера Люкс.

Вскоре после выхода первого сезона «Игры престолов» в медиа распространились слухи о романе Паскаля с партнершей по съемкам Леной Хиди, исполнительницей роли Серсеи Ланнистер. Лена опубликовала пару селфи с Педро, а однажды папарацци сняли их за совместными покупками в магазине. Однако ничего более романтического прессе раскопать не удалось, и слухи утихли сами собой — после того как в начале 2015 года Хиди объявила о своей беременности от режиссера Дэна Кадана.

Второй потенциальный роман актера медиа попытались раскрутить в том же 2015 году. Педро приписывали романтические отношения с актрисой Робин Танни, его партнершей по «Менталисту». Папарацци сняли Паскаля и Танни во время прогулки по голливудским улицам, причем актеры просто шли рядом, дружески беседуя и даже не держась за руки. Чуть позже пару сфотографировали на афтерпати HBO Emmy Awards 2015. Этим «роман» и ограничился. Похоже, Педро Паскаль — убежденный холостяк или просто равнодушен к романтическим связям, в противоположность своему герою Оберину Мартеллу.

Роскошь Педро

В 2019-м актер укрепил свою популярность ролью Дина Джарина в «Мандалорце»: благодаря ей он обрел популярность у молодежи — юных поклонников «Звездных войн». Затем его карьера сделала еще один стремительный рывок вверх: Паскаль получил одну из главных ролей в сериале HBO по компьютерной игре The Last of Us (в России — «Одни из нас»), где играет персонажа Джоэля Миллера.

$ 600 000 или 50 миллионов рублей — столько получает Педро Паскаль за эпизод в сериале «Один из нас»

Его уже можно по праву считать голливудской звездой: актер подкрепил этот статус, купив особняк на Голливудских холмах. Домом занималось интерьерное бюро Kitesgrove, известное своими проектами в престижном лондонском районе Мейфэр и в Андалусии. Глава дизайн-направления агентства Клара Эверт рассказала журналисту издания Homes & Gardens, что Педро Паскаль пожелал оформить интерьеры в спокойной нейтральной гамме с контрастными цветными акцентами. Еще актеру захотелось, чтобы в доме были каменные полы — как в средневековых замках.

Паскаль обратился еще к одной специалистке в области дизайна и моды — стилистке Джулии Раголья, которая, в частности, работает на показах известного бренда мужской одежды класса люкс Ermenegildo Zegna. Джулия отучила Педро ходить в джинсах, футболках и кроссовках, делая исключение только для красных дорожек, где деним заменил скучный черный костюм или смокинг.

С тех пор как стилистка взяла гардероб актера в свои талантливые руки, он носит рубашки с пестрыми принтами или вышивкой от Nanushka, яркие брюки и причудливые кардиганы Acne Studios, сорочки Gucci, кашемировый трикотаж, а на красных дорожках появляется уже не в черном, а в белом, экрю или серо-серебристом. Еще одна отличительная черта образа актера — широкие, очень длинные брюки, полностью закрывающие обувь. Нечто подобное носили в 1950-е годы. На недавно прошедшем в Нью-Йорке знаковом модном мероприятии — балу MET Gala 2023 — актер удивил красным пальто, облегающими шортами и грубыми ботинками.

Кроме того, Педро Паскаль по достоинству оценил люксовые часы и украшения. В разное время как на экране, так и в обычной жизни актер носил знаковые модели часов: популярную «устрицу» Rolex Oyster Perpetual Datejust 41 в корпусе и на браслете из стали и золота, полностью золотые Rolex Oyster Perpetual Datejust и часы из ограниченного выпуска Omega Seamaster New York Limited Edition. Ему нравятся и четырехугольные модели — Santos de Cartier, TAG Heuer Monaco, Casio AE1200. Недавно Паскаль стал другом знаменитого римского бренда Bvlgari. На «Оскаре»-2023, куда Педро сопровождал свою сестру Хавьеру (ее фильм «Аргентина, 1985» был одним из номинантов премии) он появился в кольцах B.Zero1 и Serpenti Viper, стоимость которых превышает 2,5 тысячи долларов за каждое. Также актер был замечен в часах Bvlgari Octo в ультратонком золотом корпусе.

У Паскаля имеется внушительный автопарк. Он предпочитает спортивные автомобили и внедорожники. В его гараже побывали джипы Mercedes-AMG G 63 и Land Rover Defender, спортивные модели Mercedes-Benz SL-Class и Dodge Challenger SRT. Еще актер купил себе винтажное авто Porsche 356 1952 года — возможно, из сентиментальных соображений.

В последнее время фаворитом Педро стал спорткар Audi A6