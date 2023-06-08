У актрисы Джули Гудиер обнаружили слабоумие

Супруг актрисы Джули Гудиер Скотт Брэнд сообщил, что у его жены обнаружили слабоумие. Его слова цитирует The Guardian.

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Брэнд считает, что публика обязана знать о диагнозе 81-летней Гудиер, поскольку ее поведение напрямую влияет на общение с поклонниками. «Моей дорогой жене и мне пришлось смириться с этим душераздирающим диагнозом. К сожалению, Джули уже некоторое время страдает слабоумием», — отметил он.

По словам мужа артистки, после медицинского обследования выяснилось, что состояние Гудиер уже не сможет улучшиться. «Надежды на изменение ситуации нет, и что состояние будет постепенно — и, возможно, быстро – ухудшаться», — объяснил Брэнд.