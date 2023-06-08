У актрисы Джули Гудиер обнаружили слабоумие

Муж Джули Гудиер Скотт Брэнд сообщил, что актрисе поставили диагноз слабоумие
Супруг актрисы Джули Гудиер Скотт Брэнд сообщил, что у его жены обнаружили слабоумие. Его слова цитирует The Guardian.
Брэнд считает, что публика обязана знать о диагнозе 81-летней Гудиер, поскольку ее поведение напрямую влияет на общение с поклонниками. «Моей дорогой жене и мне пришлось смириться с этим душераздирающим диагнозом. К сожалению, Джули уже некоторое время страдает слабоумием», — отметил он.
По словам мужа артистки, после медицинского обследования выяснилось, что состояние Гудиер уже не сможет улучшиться. «Надежды на изменение ситуации нет, и что состояние будет постепенно — и, возможно, быстро – ухудшаться», — объяснил Брэнд.
Джули Гудиер известна по роли в мыльной опере «Улица Коронации». Впервые она исполнила роль Бет Линч в 1966 году, прежде чем стать постоянной участницей актерского состава в 1970 году на протяжении более чем 25 лет. Персонаж принес актрисе популярность и сделал ее роль одной из самых продолжительных в телевизионных шоу. Гудиер ненадолго вернулась к роли в 2002 году, а затем снова в 2003 году, в нескольких эпизодах.