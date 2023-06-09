8 старейших актеров и актрис России

Многие артисты говорят - сцена лечит. Но, возможно, не только лечит, но и продлевает жизнь.

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"Рамблер" рассказывает о российских актерах и актрисах, которые перешагнули рубеж 95 лет.

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Юлия Борисова

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Родилась 17 марта 1925 года, и сегодня актрисе 97 лет. За все время работы удостоилась звания Героя Социалистического Труда, народной артистки СССР, также стала лауреатом Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского и Государственной премии РФ. А кроме того, кавалер двух орденов Ленина.

Вера Васильева

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Вере Васильевой, как и Юлии Борисовой, 97 лет, правда родилась она чуть позже - 30 сентября 1925 года. Актриса получила звание народной артисткиСССР, а также стала лауреатом Сталинских премий I и III степени. Самые значимые ее работы - роли в фильмах «Сказание о земле Сибирской», «Чук и Гек», «Свадьба с приданым». Также Вера Васильева много играла в театре.

Владимир Заманский

Родился 6 февраля 1926 года, и сейчас ему 96 лет. Актер прошел Великую Отечественную войну. Получил звания Заслуженного артиста РСФСР, Народного артиста РСФСР, стал почетным гражданином Мурома.

Римма Шорохова

"Случай в тайге"

Родилась 7 июля 1926 года. Сейчас ей 96 лет, но зрители ее помнят по фильму «Весна на Заречной улице», который вышел в 1956 году.

Людмила Аринина

"Умные вещи"

Ровесница Риммы Шороховой, но родилась чуть позже 8 ноября 1926 года. Получила звание Заслуженной артистки РСФСР. Много снималась и играла в театре.

Юрий Каюров

Кадр из фильма «Сквозь ледяную мглу»

Юрию Каюрову 95 лет, он родился 30 сентября 1927 года. Получил звание Народного артиста РСФСР, стал лауреатом двух Государственных премий СССР и Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского. В восемнадцати фильмах сыграл Ленина.

Раиса Куркина

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Родилась 7 октября 1927 года. Играла в театре, кино, озвучивала зарубежные фильмы. Получила звание заслуженной артистки РСФСР.

Дарья Пешкова

"Аппассионата"