Актер из триллера Финчера "Семь" внезапно умер в 59 лет

Скончался Пол Экштейн, американский актер, сценарист и продюсер, создатель сериала "Крестный отец Гарлема".

© Российская газета

Экштейн снялся в нескольких проектах франшизы "Звездный путь", в триллере Финчера "Семь", сериалах "Закон и порядок" и "Первая волна", других проектах. Как сценарист работал над "Нарко" и "Мертвой зоной".

Представитель MGM сообщил, что 59-летний артист внезапно умер во сне 6 июня. Причина пока не установлена.