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Актер из триллера Финчера "Семь" внезапно умер в 59 лет

Скончался Пол Экштейн, американский актер, сценарист и продюсер, создатель сериала "Крестный отец Гарлема".

Актер из триллера Финчера "Семь" внезапно умер в 59 лет
© Российская газета

Экштейн снялся в нескольких проектах франшизы "Звездный путь", в триллере Финчера "Семь", сериалах "Закон и порядок" и "Первая волна", других проектах. Как сценарист работал над "Нарко" и "Мертвой зоной".

Представитель MGM сообщил, что 59-летний артист внезапно умер во сне 6 июня. Причина пока не установлена.

Пол Экштейн родился и вырос в Бруклине. В университете получил степени в области писательского мастерства и международных отношений. Работал в нью-йоркских театрах, выступал на Бродвее, был одним из основателей своей театральной труппы.

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