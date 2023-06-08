Актер из триллера Финчера "Семь" внезапно умер в 59 лет
Скончался Пол Экштейн, американский актер, сценарист и продюсер, создатель сериала "Крестный отец Гарлема".
Экштейн снялся в нескольких проектах франшизы "Звездный путь", в триллере Финчера "Семь", сериалах "Закон и порядок" и "Первая волна", других проектах. Как сценарист работал над "Нарко" и "Мертвой зоной".
Представитель MGM сообщил, что 59-летний артист внезапно умер во сне 6 июня. Причина пока не установлена.
Пол Экштейн родился и вырос в Бруклине. В университете получил степени в области писательского мастерства и международных отношений. Работал в нью-йоркских театрах, выступал на Бродвее, был одним из основателей своей театральной труппы.