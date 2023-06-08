Звезда "Уэнсдей" опроверг обвинения в сексуальных домогательствах

Спустя полгода канадский актер Перси Хайнс Уайт, известный своей ролью Ксавье Торпа в сериале "Уэнсдэй", впервые прокомментировал ранее выдвинутые в его адрес обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает издание Deadline.

© Кадр из сериала "Уэнсдэй"

Актер опроверг все слухи и назвал их дезинформацией. Он также подчеркнул, что некоторые проводят параллели между его персонажем в картине и реальной личностью.

"Ранее в этом году кто-то, с кем я никогда не встречался, начал кампанию дезинформации против меня в Интернете. Из-за этого мою семью травили, а друзьям угрожали расправой".

Актер также выразил благодарность всем, кто поддерживал его в этот непростой период.

В начале года Перси Хайнса Уайта обвинили в изнасилованиях. Несколько человек рассказали, что в старшей школе актер якобы приставал к девушкам, отправлял им непрошенные непристойные фотографии и вообще вел себя крайне непорядочно.