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Звезда сериала "Уэнсдей" впервые прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах

Спустя полгода канадский актер Перси Хайнс Уайт, известный своей ролью Ксавье Торпа в сериале "Уэнсдэй", впервые прокомментировал ранее выдвинутые в его адрес обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает издание Deadline.

Звезда "Уэнсдей" опроверг обвинения в сексуальных домогательствах
© Кадр из сериала "Уэнсдэй"

Актер опроверг все слухи и назвал их дезинформацией. Он также подчеркнул, что некоторые проводят параллели между его персонажем в картине и реальной личностью.

"Ранее в этом году кто-то, с кем я никогда не встречался, начал кампанию дезинформации против меня в Интернете. Из-за этого мою семью травили, а друзьям угрожали расправой".

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Актер также выразил благодарность всем, кто поддерживал его в этот непростой период.

В начале года Перси Хайнса Уайта обвинили в изнасилованиях. Несколько человек рассказали, что в старшей школе актер якобы приставал к девушкам, отправлял им непрошенные непристойные фотографии и вообще вел себя крайне непорядочно.

Ранее мама актера отреагировала на обвинения сына в изнасилованиях.

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