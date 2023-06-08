$82.09+0.6388.04+0.87

Актер Майкл Кейн написал первый роман в 90 лет

Британский актер Майкл Кейн начал карьеру в качестве писателя и представил свой первый роман в возрасте 90 лет. Роман в жанре полицейского триллера носит название «Смертельная игра».

Актер Майкл Кейн написал первый роман в 90 лет
© Мир24

Главным героем произведения является старший инспектор Гарри Тейлор. Кейн рассказал, что давно хотел написать книгу, но смог заняться писательством только во время пандемии COVID-10. Его вдохновила реальная история, которую освещали в СМИ: два мусорщика обнаружили уран на свалке в восточном Лондоне.

По сюжету романа Кейна, старший инспектор также расследует дело о пропаже урановой «посылки». Службы безопасности по всему миру переходят в режим повышенной готовности, а Тейлору предстоит установить, у кого есть ядерный материал и что с ним планируют сделать.

«В течение многих лет я мечтал написать триллер. Это жанр, который я больше всего люблю читать», – рассказал Кейн.

Несколько лет назад актер опубликовал свои мемуары, но «Смертельная игра» стала его первым опытом в художественной литературе, сообщает The Daily Mail.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители