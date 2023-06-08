Актер Майкл Кейн написал первый роман в 90 лет

Британский актер Майкл Кейн начал карьеру в качестве писателя и представил свой первый роман в возрасте 90 лет. Роман в жанре полицейского триллера носит название «Смертельная игра».
Главным героем произведения является старший инспектор Гарри Тейлор. Кейн рассказал, что давно хотел написать книгу, но смог заняться писательством только во время пандемии COVID-10. Его вдохновила реальная история, которую освещали в СМИ: два мусорщика обнаружили уран на свалке в восточном Лондоне.
По сюжету романа Кейна, старший инспектор также расследует дело о пропаже урановой «посылки». Службы безопасности по всему миру переходят в режим повышенной готовности, а Тейлору предстоит установить, у кого есть ядерный материал и что с ним планируют сделать.
«В течение многих лет я мечтал написать триллер. Это жанр, который я больше всего люблю читать», – рассказал Кейн.
Несколько лет назад актер опубликовал свои мемуары, но «Смертельная игра» стала его первым опытом в художественной литературе, сообщает The Daily Mail.