Актер Майкл Кейн написал первый роман в 90 лет

Британский актер Майкл Кейн начал карьеру в качестве писателя и представил свой первый роман в возрасте 90 лет. Роман в жанре полицейского триллера носит название «Смертельная игра».

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Главным героем произведения является старший инспектор Гарри Тейлор. Кейн рассказал, что давно хотел написать книгу, но смог заняться писательством только во время пандемии COVID-10. Его вдохновила реальная история, которую освещали в СМИ: два мусорщика обнаружили уран на свалке в восточном Лондоне.

По сюжету романа Кейна, старший инспектор также расследует дело о пропаже урановой «посылки». Службы безопасности по всему миру переходят в режим повышенной готовности, а Тейлору предстоит установить, у кого есть ядерный материал и что с ним планируют сделать.

«В течение многих лет я мечтал написать триллер. Это жанр, который я больше всего люблю читать», – рассказал Кейн.