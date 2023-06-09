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Актриса из фильма «Одинокий рейнджер» Норин Нэш умерла в возрасте 99 лет

Актриса Норин Нэш скончалась на сотом году жизни в своем доме в Беверли-Хиллз. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Актриса из фильма «Одинокий рейнджер» Норин Нэш умерла в возрасте 99 лет
© Вечерняя Москва

По данным издания, смерть знаменитости наступила по естественным причинам.

Норин Нэш была кинозвездой в 1940-е и 1950-е годы. Контракт со студией MGM подписала после того, как ее заметили в ресторане.

Она успела сниться в 20 фильмах, среди которых «Одинокий рейнджер», «Большой город», «Аладдин и его лампа» и другие.

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