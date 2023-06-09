Актриса из фильма «Одинокий рейнджер» Норин Нэш умерла в возрасте 99 лет
Актриса Норин Нэш скончалась на сотом году жизни в своем доме в Беверли-Хиллз. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По данным издания, смерть знаменитости наступила по естественным причинам.
Норин Нэш была кинозвездой в 1940-е и 1950-е годы. Контракт со студией MGM подписала после того, как ее заметили в ресторане.
Она успела сниться в 20 фильмах, среди которых «Одинокий рейнджер», «Большой город», «Аладдин и его лампа» и другие.