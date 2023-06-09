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61-летняя Дженнифер Кулидж объяснила, почему у нее нет детей

Актриса Дженнифер Кулидж, наиболее известная по ролям мамы Стифлера в серии фильмов «Американский пирог» и Тани Макуэйд в сериале «Белый лотос», снялась для обложки британского журнала GQ. Фотографии и интервью звезды появились на сайте издания.

61-летняя Дженнифер Кулидж объяснила, почему у нее нет детей
© Газета.ру

Дженнифер Кулидж объявлена одной из четырех звезд, ставших героями специальных выпусков GQ Heroes. К ней присоединились Крис Хемсворт, Ясмин Финни и Брайан Крэнстон.

61-летняя звезда «Белого лотоса» появилась на обложке журнала в солнцезащитных очках со стразами Dolce & Gabbana, платье с глубоким декольте Marc Jacobs и с собакой подмышкой. На других снимках авторства фотографа Шарлотты Разерфорд она предстала в образах рыцаря и русалки.

В интервью Дженнифер Кулидж ответила на вопросы о личной жизни. В частности, актриса рассказала, почему у нее нет детей.

«Я очень, очень незрелая. Я думаю, что это удерживало меня от детей, потому что я вроде как ребенок. Может быть, если бы у меня были дети, мне пришлось бы повзрослеть», — объяснила она.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Дженнифер Кулидж появилась на обложке Harper's Bazaar.

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