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Как изменился актер из фильма «Сирота казанская» Михаил Филиппчук

Актер из фильмов «Вор» и «Сирота казанская» Михаил Филиппчук не стал связывать жизнь с кино, несмотря на успешные роли в 90-х. Журналисты рассказали, как живет и выглядит знаменитость теперь.

Как изменился актер из фильма «Сирота казанская»
© Слово и Дело

Филиппчуку пророчили успешную карьеру после появления на экранах в конце прошлого столетия. Однако юный актер не стал продолжать карьеру в кино. Он поступил в Московский физико-технический институт на факультет общей и прикладной физики и стал изучать квантовую радиофизику.

Журналисты «МК» показали, как изменился звезда фильма «Сирота казанская». Сейчас молодому человеку 34 года и он живет в США, куда перебрался в 2017 году.

Соцсети

Филиппчук редко приезжает в Россию и практически не дает интервью. Бывший актер иногда рассказывает о своей жизни в соцсетях.

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