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Как выбирали актрису для роли принцессы в фильме "Малефисента": видео

"Малефисента" - это фэнтезийный фильм, выпущенный в 2014 году. Он является адаптацией мультфильма "Спящая красавица" от студии Disney.

Главную роль в фильме исполнила Анджелина Джоли, которая также была одним из продюсеров.

Дочь Анджелины Джоли, Вивьен Джоли-Питт, сыграла роль маленькой принцессы Авроры в фильме. Это был дебют Вивьен в кино.

Джоли объяснила выбор тем, что дочка была единственной маленькой актрисой, которая не испугалась образа Малефисенты на съемочной площадке. Кроме того, это было удобно для съемок, так как Вивьен уже знала Анджелину и ей было комфортно в присутствии мамы.

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Об этом рассказала блогер @Olya_lolyaa.

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