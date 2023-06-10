Актриса Лиза Климова пришла на светскую премьеру сериала "Райцентр" после родов
Актриса Лиза Климова и ее супруг Дмитрий Чеботарев вместе посетили светскую премьеру комедийного сериала «Райцентр». The Voice сообщает, что это был первый выход актрисы в свет после недавних родов.
Артисты, которые сыграли выпускников в новом сериале, пришли на мероприятие в тематических красных лентах. Они вместе прошлись по красной дороже и позировали для журналистов. Чеботарев отметил, что съемки в сериале стали для него веселым и непривычным опытом.
«Это то, что мы называем треш и угар. Но мы делали этот фильм с любовью и уважением к зрителям», — отметил артист.
Чеботарев познакомился с Лизой Климовой на пробах кинофильма. Актеры поженились в 2018 году, в том же году у них родилась дочь Иванна. В апреле 2023 года артиста вновь родила ребенка, малыша назвали Каем. Актриса известна российскому зрителю по своим ролям в сериалах «Триггер» и «Склифосовский», ее супруг сыграл в «Караморе» и «Вампирах средней полосы».