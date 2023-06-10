Лиза Климова пришла на светскую премьеру сериала "Райцентр" после родов

Актриса Лиза Климова и ее супруг Дмитрий Чеботарев вместе посетили светскую премьеру комедийного сериала «Райцентр». The Voice сообщает, что это был первый выход актрисы в свет после недавних родов.

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Артисты, которые сыграли выпускников в новом сериале, пришли на мероприятие в тематических красных лентах. Они вместе прошлись по красной дороже и позировали для журналистов. Чеботарев отметил, что съемки в сериале стали для него веселым и непривычным опытом.

«Это то, что мы называем треш и угар. Но мы делали этот фильм с любовью и уважением к зрителям», — отметил артист.