Агент Джейми Фокса заявил, что актер не страдал от слепоты и паралича после прививки
Агент актера Джейми Фокса в разговоре с NBC опроверг слухи о том, что артиста госпитализировали со съемок в начале апреля из-за побочных эффектов вакцины от коронавируса.
Слухи об этом появились после слов звездного инсайдера Альфреда Бензы, который заявил, что Фокса госпитализировали из-за частичного паралича и слепоты, вызванных прививкой от COVID-19. Он сослался на источник, который якобы был в курсе произошедшего. По словам инсайдера, у Фокса образовался тромб после вакцины, который и стал причиной внезапной госпитализации.
Джейми Фокс 12 апреля был экстренно госпитализирован со съемочной площадки его нового фильма с Кэмерон Диас. Спустя несколько недель близкие попросили молиться за здоровье актера. 13 мая дочь артиста Коррин назвала выдумками все предположения прессы о причинах госпитализации артиста. Однако раскрывать, почему Фокса забрали в больницу со схемок, девушка не стала.