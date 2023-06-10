Агент Джейми Фокса заявил, что актер не страдал от слепоты и паралича после прививки

Агент актера Джейми Фокса в разговоре с NBC опроверг слухи о том, что артиста госпитализировали со съемок в начале апреля из-за побочных эффектов вакцины от коронавируса.

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Слухи об этом появились после слов звездного инсайдера Альфреда Бензы, который заявил, что Фокса госпитализировали из-за частичного паралича и слепоты, вызванных прививкой от COVID-19. Он сослался на источник, который якобы был в курсе произошедшего. По словам инсайдера, у Фокса образовался тромб после вакцины, который и стал причиной внезапной госпитализации.