Актрисы, которые отказываются раздеваться перед камерой

Не все знаменитости готовы сниматься в постельных сценах и сверкать своими прелестями.

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Анна Старшенбаум

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Анна Старшенбаум на заре своей карьеры снималась в мужских журналах. «После «Детям до 16…» обнаженной в кино я больше не появлялась. Не знаю, что должно произойти, чтобы я еще раз согласилась на это. Чуть раньше я снялась для обложки мужского журнала, и тоже неудачно. Я только начинала свою карьеру, с моим мнением не считались, фотографии у меня не утверждали. Правда, благодаря этой фотосессии мне дали роль в «Детям до 16…», – призналась Анна. Однако ради фильма «Эскортница» она все-таки сделала исключение, снявшись в эротической сцене с Дмитрием Нагиевым.

Глафира Тарханова

Один раз Глафира Тарханова все же снялась в постельной сцене. Однако позже актриса отказалась обнажаться на работе. Сделала она это ради супруга, который, кстати, тоже актёр. “Например, я не снимаюсь в постельных сценах. Зачем, если, во-первых, без этого можно обойтись, а во-вторых, это может задеть чувства родного человека. Мой муж служит в Малом театре, где все-таки нет таких откровенных сцен, которые случаются в современном театре и уж тем более в кино. К тому же я другой человек – гораздо менее чувствительный и ревнивый” – отметила Тарханова, многодетная мама.

Нонна Гришаева

Нонна Гришаева уверяет, что не собирается гоняться за дешевой популярностью. Актриса никогда не появлялась перед камерами обнаженной. У Гришаевой есть сын, из-за которого она отказывается обнажаться. Но все же, есть фильм, в котором она согласилась на постельную сцену. Это «Мужчина с гарантией», где она легла в постель с Александром Олешко. «Мы очень сильно смеялись. При этом мы, конечно, не были абсолютно голыми. С другими актерами постельные сцены я играть отказывалась. Сейчас я уже нахожусь в таком возрасте, что мне не предложат откровенные роли. И слава Богу», – говорит Нонна.

Риз Уизерспун

Еще в далеком 2001 году Риз Уизерспун сделала заявление: «Я думаю, что «голые»съемки ведут к объективации женщин. Я очень расстроена, что многие актрисы позволяют себе такое». Правда, в фильме «Воды слонам» она снялась в постельной сцене с Робертом Паттинсоном, которую до сих пор вспоминает с неприязнью. «Он, наверное, самый неприятный актер, с которым доводилось играть. Он постоянно пыхтел и сопел, и мне это не нравилось. Я не шучу, я имею в виду кое-что мерзкое, зеленое и заразное!», – возмущалась голливудская звезда.

Сара Джессика Паркер