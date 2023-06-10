Шварценеггер ненавидел сценарий второго "Терминатора"

Актеру Арнольду Шварценеггеру не нравился сценарий фильма "Терминатор 2: Судный день", потому что его герой никого не убивает. Об этом режиссер ленты Джеймс Кэмерон рассказал в документальном сериале "Арнольд".

© Кадр из фильма "Терминатор 2"

По словам режиссера, актер был невеселым, когда пришел обсуждать сценарий. На вопрос, что ему не нравится, Шварценеггер ответил: "Я никого не убиваю".