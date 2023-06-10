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Актер Арнольд Шварценеггер ненавидел сценарий второго "Терминатора"

Актеру Арнольду Шварценеггеру не нравился сценарий фильма "Терминатор 2: Судный день", потому что его герой никого не убивает. Об этом режиссер ленты Джеймс Кэмерон рассказал в документальном сериале "Арнольд".

Шварценеггер ненавидел сценарий второго "Терминатора"
© Кадр из фильма "Терминатор 2"

По словам режиссера, актер был невеселым, когда пришел обсуждать сценарий. На вопрос, что ему не нравится, Шварценеггер ответил: "Я никого не убиваю".

Кэмерон потратил какое-то время, прежде чем объяснил актеру концепцию его персонажа. Во второй части "Терминатора" главный герой обещал никого не убивать, но ему позволили травмировать особенно агрессивных киборгов.

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Ранее Шварценеггер заявил, что будет жить вечно.

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