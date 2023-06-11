Британский актер Хью Грант начал вести переговоры об участии в хорроре «Еретик» от студии A24. Об этом сообщает Deadline.

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«После выхода фэнтезийного фильма... «Подземелья и драконы: Честь среди воров»... обладатель «Золотого глобуса» Хью Грант начал переговоры о съемках в «Еретике», новом фильме ужасов, который будет снят для A24 Скоттом Беком и Брайаном Вудсом, которые также написали сценарий.

Отмечается, что подробности сюжета официально не разглашаются, однако, по слухам, в центре истории фильма находятся две молодые верующие женщины, которых заманивают в игру в кошки-мышки в доме эксцентричного мужчины.