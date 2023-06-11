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Хью Грант начал вести переговоры об участии в хорроре

Британский актер Хью Грант начал вести переговоры об участии в хорроре «Еретик» от студии A24. Об этом сообщает Deadline.

Хью Грант начал вести переговоры об участии в хорроре
© Газета.Ru

«После выхода фэнтезийного фильма... «Подземелья и драконы: Честь среди воров»... обладатель «Золотого глобуса» Хью Грант начал переговоры о съемках в «Еретике», новом фильме ужасов, который будет снят для A24 Скоттом Беком и Брайаном Вудсом, которые также написали сценарий.

Отмечается, что подробности сюжета официально не разглашаются, однако, по слухам, в центре истории фильма находятся две молодые верующие женщины, которых заманивают в игру в кошки-мышки в доме эксцентричного мужчины.

Ранее сообщалось, что Грант исполнил роль умпа-лумпа — низкорослого прислужника на фабрике Вилли Вонки — в новом фильме с Тимоти Шаламе. На выставке CinemaCon показали трейлер мюзикла «Вилли Вонка», в нем Грант исполнил роль одного из прислужников фабрики. Он застрял в стеклянной банке, но Вилли Вонка (Шаламе) нанял его, чтобы тот поддерживал порядок на шоколадной фабрике.

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