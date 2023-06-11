6 лучших ролей Аглаи Тарасовой

Скоро стартует новое драмеди с Аглаей Тарасовой «Вика-ураган». Актриса предстанет в роли бывшей заключенной, которой приходится начинать всё с нуля. К выходу шоу вспоминаем шесть знаковых ролей звезды «Льда» и «Беспринципных».

«Вика-ураган»

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Вика — бойкая и неглупая девушка, которой не повезло оказаться за решёткой. Выйдя на свободу, она узнаёт, что мать присвоила её квартиру и открыла в ней секс-шоп, а лучшая подруга теперь встречается с её бывшим. Главный человек в жизни Вики, её маленький сын Гриша, вообще живёт в интернате. Героиня едва не опускает руки, но быстро понимает: их с Гришей будущее зависит лишь от неё, поэтому нужно верить в лучшее и начать что-то делать.

Роль Вики писалась специально для Аглаи Тарасовой — авторам сериала безумно понравилась её роль в «Обычной женщине». Участие актрисы в «Вике-ураган», безусловно, знаковое: это самая сложная, харизматичная и неординарная из всех героинь, сыгранных Тарасовой.

«Лёд»

Аглая Тарасова в роли амбициозной фигуристки. Её героиня, Надя Лапшина, с детства хотела покорить ледовый спорт и стать знаменитой, однако травма спины поставила крест на заветной мечте. Но однажды девушка знакомится с дерзким хоккеистом Сашей, и тот решает помочь ей вернуться в спорт. Вскоре между ними начинается роман.

Надя — первая большая роль Тарасовой и, безусловно, удачная: «Лёд» собрал в прокате 1,5 млрд рублей (входит в топ-15 самых кассовых российских фильмов) и сделал актрису настоящей звездой.

«Беспринципные»

Авантюрная комедия про жителей Патриков, разбитая на новеллы. Аглая играет Юлю, небогатую девушку, которая хочет сколотить состояние как можно скорее и без особых усилий. Например, влюбив в себя успешного спортсмена или став вхожей в круги столичных мажоров. Но всякая попытка превращается в безумное приключение.

Тарасова идеально вписалась в этот образ. Сыграть человека, в котором уживаются цинизм, тяга к мечте и ранимость, не так-то просто, но актриса справилась с этой задачей блестяще.

«Свободные отношения»

Комедия о паре, воспитывающей 7-летнего сына. Тарасова сыграла Илону, которая, устав от семейной жизни, предлагает мужу не расходиться, а попробовать свободные отношения, сохранив при этом брак. Идея кажется удачной, но, когда супруг пугающе быстро находит замену Илоне, та начинает сомневаться в правильности своего решения.

«Свободные отношения» — ещё одно доказательство, что Тарасовой здорово удаются романтические роли. А работа в паре с Борисом Дергачёвым из «Друга на час» вылилась в фееричный дуэт.

«Операция Мухаббат»

Мелодрама на фоне ужасов Афганской войны. Журналистка из Америки Аня едет в командировку на Ближний Восток. Когда-то её семья эмигрировала из СССР, вынудив девушку расстаться с возлюбленным Митей, сыном генерала. Волею судеб пара встречается в Афганистане, куда Митя приехал на практику. Былые чувства вспыхивают с новой силой, но уже скоро пара оказывается втянута шпионские интриги СССР и США.

Пронзительный сюжет, сочетающий в себе мелодраму, шпионский триллер и саспенс, идеально подошёл Тарасовой. За Аню в её исполнении переживаешь, как за себя.

«Подкидыш»

1920-е. Грабитель по кличке Подкидыш становится мишенью криминального авторитета и бежит в Ленинград, где его принимают за начальника УГРО. Авантюрист вливается в милицейские круги и решает воспользоваться кадровой ошибкой, обчистив хранилище ценных улик.

Тарасова сыграла Аню, отчаянную комсомолку и сотрудницу уголовного розыска. По словам актрисы, героиня близка ей по духу: