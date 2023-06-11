Сталлоне признал, что коллега Шварценеггер был успешнее него

Актеры Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер конкурировали в 80-е и 90-е годы прошлого века, когда на пике популярности были маскулинные голливудские боевики. Однако спустя много лет Сталлоне признал, что проигрывал Шварценеггеру, сообщает Deadline.

По словам Сталлоне, у коллеги были тело, сила и характер. При этом Шварценеггер никогда серьезно не травмировался на съемках.

"Арнольд, ты мог бы выйти на бой с драконом и вернуться лишь с пластырем на месте ранения", — обратился Сталлоне к конкуренту.

Шварценеггер подчеркнул, что именно Сталлоне дал ему мотивацию играть в фильмах, в которых он в итоге появился. По словам актера, без Сильвестра он бы не работал так много.

Сейчас актеры дружат, а не соперничают.