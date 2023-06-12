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Итальянский актер Франческо Нути умер на 69-м году жизни

Итальянский актер и режиссер Франческо Нути ушел из жизни. Звезда фильма «Во всем виноват рай» умер, когда ему было 68 лет.

Итальянский актер Франческо Нути умер на 69-м году жизни
© Слово и Дело

О смерти артиста сообщили итальянские СМИ. Подробности произошедшего на данный момент неизвестны. Нути умер на 69-м году жизни, спустя почти месяц после дня рождения. Режиссер в течение некоторого времени боролся с болезнью.

Артист получил за работу в области кино несколько престижных премий. Среди них две статуэтки «Давид ди Донателло» и награда «Серебряная лента». Он также удостоен премии «Золотой глобус», но ее вручат Нути посмертно.

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