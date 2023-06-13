Сергей Маковецкий отмечает 65-летие

Актер театра и кино, народный артист РФ Сергей Маковецкий во вторник отмечает 65 лет. Перед юбилеем он рассказал ТАСС о планах на этот день, проектах в театре и кино.

"Всю мою жизнь 13 июня - это была дорога. Мамочка начала меня рожать в дороге, в скорой помощи. Так у меня вся жизнь - на колесах. И 13 июня всегда был либо самолет, либо поезд, либо сцена Женевы, сцена в Сибири, сцена в Америке. Мне это безумно нравилось: работать или быть в поездках. Эта круглая дата немножко отличается от всех. Ничего - ни дороги, ни спектакля, - рассказал собеседник агентства. - Может быть, это закономерно. Такая прекрасная цифра дает возможность немножечко присесть и подумать о себе любимом, как я дошел до такой жизни".

Видео дня

При этом Маковецкий предупредил, что будет принимать поздравления по телефону.

"Это же здорово, когда тебе звонят, поздравляют. Устраивать никаких пышных торжеств я не собираюсь, потому что на следующий день рано утром Театр имени Евгения Вахтангова улетает на гастроли в Омск, где, в частности, будет показан спектакль "Война и мир", в котором я участвую", - сообщил актер.

Отвечая на вопрос, в каких спектаклях он хотел бы сыграть, Маковецкий признался, что не мечтает о каких-то конкретных ролях.

"У меня никогда не было роли, о которой бы я мечтал. Наверное, это не очень хорошо. Ведь в студенческие годы, когда мы только начинаем постигать профессию, нам всем кажется, что мы супергениальны, поэтому все заявки на наши самостоятельные отрывки - это Гамлеты, это Лиры и иже с ними", - отметил актер.

Он вспомнил, что в театральном училище многие стремились к главным ролям, и в отрывках было по "шесть Гамлетов, восемь Лиров".

"Но я даже тогда не мечтал ни о каких конкретных ролях, это так", - подтвердил артист.

О новых проектах

Маковецкий добавил, что многие любимые им роли появлялись в его творческой биографии случайно. "Это у меня всегда происходит неожиданно, как нечаянные радости. Например, как это было в фильме "Русский бунт" Александра Прошкина (снят по мотивам сочинений Александра Пушкина "Капитанская дочка" и "История Пугачева" - прим ТАСС). Саша хотел, чтобы я сыграл Савельича, а я предложил Швабрина. И Саша меня утвердил на Швабрина, и я очень рад, что сыграл эту роль, хотя первоначально такого и не предполагалось", - сказал собеседник агентства. Такими "нечаянными радостями" он назвал свои работы в фильме Никиты Михалкова "12", в спектакле "Дядя Ваня" в Театре им. Евгения Вахтангова, "Черный монах" в Московском театре юного зрителя.

"Когда режиссер Кама Гинкас предложил мне сыграть в "Черном монахе", я, к своему стыду, не знал этого произведения. Мы начали работать, и я был потрясен, какой же это уникальный рассказ Антона Чехова. Или как было с ролью в фильме Никиты Михалкова "12", где начинал Олег Евгеньевич Меньшиков. Потом Михалков взял и пригласил меня. Оказалось, что мы с ним совпали. Так у меня бывает - неожиданно все. Чему я очень благодарен", - сказал актер.

В настоящее время Маковецкий участвует в спектаклях "Война и мир", "Дядя Ваня", "Евгений Онегин", "Мнимый больной", "Улыбнись нам, Господи" в Театре им. Евгения Вахтангова. Также его можно увидеть в постановке "Пигмалион" театра "Современник" и антрепризном спектакле "Папа".

"Итого получается семь названий. Кто-то скажет достаточно. А я скажу, что думаю о чем-то новом. Сейчас ищу материал. Предлагают одно, предлагают другое, я пока читаю", - рассказал Маковецкий.

В кино самой свежей премьерой он назвал картину "Праведник". Актер рассказал, что после выхода фильма на экраны к нему подходили люди и благодарили за эту работу. Отвечая на вопрос о новых кинопроектах, артист сообщил, что предложения поступают, но пока все находится на стадии согласования, поскольку непонятно, будут ли проекты реализованы и получат ли грант.

Об артисте

Маковецкий - народный артист РФ, лауреат Государственной премии России. Родился 13 июня 1958 года в Киеве. Окончил Театральное училище им. Бориса Щукина в 1980 году и был принят в Театр им. Евгения Вахтангова. Среди его ролей в этом театре в разные годы - Шостакович ("Уроки мастера"), Царевич Алексей ("Государь ты наш, батюшка..."), Адвокат Мальпьери ("Я тебя больше не знаю, милый"), Амфитрион ("Амфитрион"), Яго ("Отелло"), Городничий ("Ревизор"), Тригорин ("Чайка"), Войницкий ("Дядя Ваня"), Онегин ("Евгений Онегин"), Авнер Розенталь ("Улыбнись нам, Господи"), Арган ("Мнимый больной"), Граф Илья Андреевич Ростов ("Война и мир"). Артиста часто приглашают и в другие театры.