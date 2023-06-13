Актриса Лянка Грыу рассказала о жизни на две страны

Актриса театра и кино Лянка Грыу в скором времени планирует отправиться в США. Там она намерена встретиться со своим возлюбленным — фотографом и актером Марселем Симонье.

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Как призналась артистка в социальных сетях, любовь на расстоянии — это непросто. Однако жить на две страны ради любимого — личный выбор знаменитости.

«Это выбор! Она (любовь. — Прим. ред.) основана на доверии, притяжении, вере друг в друга и наше будущее, уважении к нашим мечтам и желаниям», — поделилась Грыу.