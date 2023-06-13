Актриса Лянка Грыу рассказала о жизни на две страны из-за романа с иностранцем
Актриса театра и кино Лянка Грыу в скором времени планирует отправиться в США. Там она намерена встретиться со своим возлюбленным — фотографом и актером Марселем Симонье.
Как призналась артистка в социальных сетях, любовь на расстоянии — это непросто. Однако жить на две страны ради любимого — личный выбор знаменитости.
«Это выбор! Она (любовь. — Прим. ред.) основана на доверии, притяжении, вере друг в друга и наше будущее, уважении к нашим мечтам и желаниям», — поделилась Грыу.
Актриса добавила, что они с возлюбленным — оба родители, которые понимают, какая это ответственность. Примечательно, что в Нью-Йорк россиянка отправится вместе со своим 12-летним сыном Максимом.