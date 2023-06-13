$82.64+0.5589.01+0.97

Актриса Лянка Грыу рассказала о жизни на две страны из-за романа с иностранцем

Актриса театра и кино Лянка Грыу в скором времени планирует отправиться в США. Там она намерена встретиться со своим возлюбленным — фотографом и актером Марселем Симонье.

Актриса Лянка Грыу рассказала о жизни на две страны
© Слово и Дело

Как призналась артистка в социальных сетях, любовь на расстоянии — это непросто. Однако жить на две страны ради любимого — личный выбор знаменитости.

«Это выбор! Она (любовь. — Прим. ред.) основана на доверии, притяжении, вере друг в друга и наше будущее, уважении к нашим мечтам и желаниям», — поделилась Грыу.

Актриса добавила, что они с возлюбленным — оба родители, которые понимают, какая это ответственность. Примечательно, что в Нью-Йорк россиянка отправится вместе со своим 12-летним сыном Максимом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители