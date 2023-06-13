Ксения Каталымова — о сериале «Мир! Дружба! Жвачка!»

13 июня в 21:00 на ТНТ состоится телепремьера продолжения сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» – главного современного киновысказывания о жизни, дружбе и любви в российские девяностые.

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В долгожданном продолжении сериала зрители встречают любимых героев на школьном выпускном, который в секунду погружает в эпоху девяностых – дощатый актовый зал, хиты эпохи, нелепые костюмы, ленточки «Выпуск-1996».

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«ФедералПресс» поговорил с исполнительницей роли Надежды Ксенией Каталымовой о ее роли, коллегах по цеху и, конечно же, девяностых.

Ксения, расскажите, как вы попали в проект «Мир! Дружба! Жвачка!»? Чем он вас привлек?

— Мой замечательный агент Ольга, с которой мы давно работаем и дружим, прислала мне пробы и пилот. Я прочитала материал и сразу поняла, что это мое. На самом деле мы (актеры. – Прим. ред.) всегда сразу понимаем «наша» роль или нет. И роль Надежды оказалась «моей» ролью.

Уже на пробах я встретила Илью Аксенова – прекрасного режиссера, который снимал наш пилот и первый сезон. Проходить пробы и работать с ним на площадке – одно удовольствие! На площадке царила творческая атмосфера, и пробы прошли на одном дыхании. После этого меня пригласили на вторые пробы, где я встретилась со Степой Девониным, своим киномужем. До этого мы не были знакомы, но когда мы прочитали сцену, у меня сложилось впечатление, что мы со Степой уже лет 20 в браке, настолько он оказался родным и комфортным. Я была очень рада, что попала в такой проект как «Мир! Дружба! Жвачка!». Впоследствии я познакомилась с ребятами сценаристами, на тот момент это были: Саша Белов, Петр Внуков. Собралась потрясающая команда. Это был тот редкий случай, когда сошлось все.

В 1993-96 годах, когда развиваются события сериала, вам было столько же лет, как и главным героям. Скажите, похожи ли ваши 90-е на сериальные?

— В эти годы мне было 14–16 и, конечно, материал мне знаком. Мои 90-е похожи на сериальные, сомнений в этом нет. Несмотря на всю сложность того времени, оно у меня не оставило какого-то ощущения черноты. Возможно, как раз это связано с возрастом. У меня не было чувства страха, опасности. Скорее эти чувства были присущи моей маме, ведь на ней лежала ответственность. У нас было все весело и свободно. Родители работали на четырех работах, а мы получали свое воспитание на улице. Были свои уличные законы, но если ты их соблюдал, все было в порядке. Время было непростое, но честное, острое. Мы учились выживать, самостоятельно принимать решения. Ведь по-другому было никак!

Часть актеров сериала – молодые ребята. Чувствуют ли они эпоху 90-х?

— Я думаю, что после трех сезонов они точно смогли погрузиться в то время. На самом деле принципиальной разницы между теми нами 14 лет и сегодняшними ребятами нет. Да, есть моменты, которые связаны с самим временем. Сейчас оно более инфантильное, подростки менее самостоятельные, больше контроля. Но суть при этом не меняется: та же первая любовь, вопросы взросления, обретения самостоятельности, социализации в обществе. Думаю, молодежь все такая же классная, как была в 90-х.

Чем вас привлекла история сериала и хотели бы вы, чтобы проект продлили на четвертый сезон?

— Я очень рада, что стала частью этого проекта. Он привлек меня в первую очередь честным, талантливо сделанным сценарием. Тебе понятно, что ты делаешь и в результате на экране появляется правдивый материал, который вызывает интерес у зрителя. Конечно, я бы хотела, чтобы был и 4-й, и 5-й сезоны. Мне было очень интересно следить, как развивались наши персонажи на протяжении всего этого времени. Абсолютно уверена, что наши ребята-сценаристы могут придумать такое продолжение, что оно затмит все, что было до.

Ксения, а вы сами скучаете по 90-м? По чему конкретно?

— 90-е я вспоминаю, но не задумывалась, скучаю или нет. В то время у меня появились лучшие друзья, которые со мной до сих пор. Был мой замечательный хоровой коллектив, под управлением Азы Григорьевны Алексеевой. Мы объездили в 90-е полмира с концертами. С этим временем связано многое: первая любовь, театральный институт, первые выпуски спектаклей, фильмов. Молодость прекрасна независимо от того, какой за окном год.

Расскажите, какие еще проекты ждать с вами в ближайшее время?

— С 15 июня на экранах выйдет сериал «Открытый брак» с Мариной Александровой, Артуром Бесчастным, Полиной Максимовой. Здесь у нас тоже собралась отличная команда.