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Погиб актер Трит Уильямс

Актер Трит Уильямс скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщает People. Агент артиста Барри Макферсон раскрыл подробности его смерти. По словам представителя Уильямса, он ехал на мотоцикле, когда произошла авария.

Погиб актер Трит Уильямс
© Газета.Ru

"Он поворачивал налево или направо, и его подрезала машина. Я просто опустошен. Он был милейшим парнем. Он был таким талантливым", - поделился Макферсон.

В пожарной охране рассказали, что авария произошла 12 июня около 17:00 на трассе 30 Long Trail Auto недалеко от американского населенного пункта Дорсет, штат Вермонт.

Следователи полагают, что водитель автомобиля поворачивал и не увидел мотоцикл. Уильямс был единственным пострадавшим, и был вызван вертолет, чтобы доставить его по воздуху в больницу в Нью-Йорке. Однако в результате полученных травм актер ушел из жизни.

Трит Уильямс получил известность в 1970-е годы. Актер снялся в фильме "Волосы", основанном на бродвейском мюзикле, после чего получил роль еще в нескольких проектах.

Он также появился в гангстерском фильме "Однажды в Америке" с Робертом де Ниро. Среди популярных работ Уильямса - "Марафонец", "1941", "Начни сначала", "Однажды в Вегасе" и другие.

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