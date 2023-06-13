Погиб актер Трит Уильямс

Актер Трит Уильямс скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщает People. Агент артиста Барри Макферсон раскрыл подробности его смерти. По словам представителя Уильямса, он ехал на мотоцикле, когда произошла авария.

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"Он поворачивал налево или направо, и его подрезала машина. Я просто опустошен. Он был милейшим парнем. Он был таким талантливым", - поделился Макферсон.

В пожарной охране рассказали, что авария произошла 12 июня около 17:00 на трассе 30 Long Trail Auto недалеко от американского населенного пункта Дорсет, штат Вермонт.

Следователи полагают, что водитель автомобиля поворачивал и не увидел мотоцикл. Уильямс был единственным пострадавшим, и был вызван вертолет, чтобы доставить его по воздуху в больницу в Нью-Йорке. Однако в результате полученных травм актер ушел из жизни.