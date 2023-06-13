Погиб актер Трит Уильямс

Актер Трит Уильямс скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщает People. Агент артиста Барри Макферсон раскрыл подробности его смерти. По словам представителя Уильямса, он ехал на мотоцикле, когда произошла авария.
"Он поворачивал налево или направо, и его подрезала машина. Я просто опустошен. Он был милейшим парнем. Он был таким талантливым", - поделился Макферсон.
В пожарной охране рассказали, что авария произошла 12 июня около 17:00 на трассе 30 Long Trail Auto недалеко от американского населенного пункта Дорсет, штат Вермонт.
Следователи полагают, что водитель автомобиля поворачивал и не увидел мотоцикл. Уильямс был единственным пострадавшим, и был вызван вертолет, чтобы доставить его по воздуху в больницу в Нью-Йорке. Однако в результате полученных травм актер ушел из жизни.
Трит Уильямс получил известность в 1970-е годы. Актер снялся в фильме "Волосы", основанном на бродвейском мюзикле, после чего получил роль еще в нескольких проектах.
Он также появился в гангстерском фильме "Однажды в Америке" с Робертом де Ниро. Среди популярных работ Уильямса - "Марафонец", "1941", "Начни сначала", "Однажды в Вегасе" и другие.