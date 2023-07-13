100 лет со дня рождения Михаила Пуговкина
Сто лет назад родился один из самых узнаваемых актеров советского кино Михаил Пуговкин (Пугонькин). Несмотря на то, что жизнь Пуговкина была полна драматических поворотов, он не растерял свой оптимизм, юмор и жизнерадостность, благодаря чему стал настоящим мастером комедии.
Михаил Пуговкин появился на свет 13 июля 1923 года в деревне Рамешки, Костромская область в семье мясника и крестьянки. В 1936 году из-за болезни матери Пуговкины решаются на переезд к тетке в Москву. Здесь Михаил устроился учеником на завод учеником электромонтера. Правда, ради этого ему пришлось накинуть себе несколько лет.
В свободное от работы время Михаил посещал занятия в драматическом кружке клуба им. И. П. Каляева, где его заметил режиссер Федор Каверин, который пригласил юношу выступать в качестве артиста вспомогательного состава Московского драматического театра.
После начала Великой Отечественной войны Пуговкин ушел добровольцем на фронт. Был зачислен разведчиком в 1147-й стрелковый полк 353-й стрелковой дивизии. В августе 1942 года он в ходе боев под Ворошиловградом (ныне – Луганск) получил тяжелое ранение и чуть не потерял ногу. После долгого лечения Михаила комиссовали и молодой человек вернулся в Москву.
В 1943 году главный режиссер Московского театра драмы Николай Горчаков назначил Пуговкина исполнителем главной роли молодого фронтовика Петра Огонькова в спектакле «Москвичка» по пьесе Виктора Гусева. В это же время Михаил решает окончательно связать свою жизнь с актерским искусством и пойти учиться школу-студию МХАТ. Во время вступительных экзаменов выяснилось, что у молодого человека за плечами только 3 класса начального образования. Режиссер Иван Москвин лично ходатайствовал за него в управлении Высшей школы, солгав, что аттестат об образовании был утерян на фронте.
В 1944 году Пуговкин вновь попал в армию. На этот раз он был призван на военную службу во 2-е Горьковское танковое училище в Ветлуге. Там Михаил помимо службы занимался творческой самодеятельностью и в итоге начальник училища генерал Фёдор Раевский, любивший искусство, летом 1945 года отчислил актера из училища, чтобы тот смог продолжить выступления в театре и вернуться в Школу-студию МХАТ.
После окончания учебы Пуговкин был актером Театра Северного флота (1947-48), работал в Вильнюсском театре русской драмы (1948-49), играл в Московском театре имени Ленинского комсомола (1950-58), служил в Вологодском драматическом театре (1959-60) и затем входил в труппу Театра-студии киноактера (1960 -1970-е).
Свою первую роль в кино он сыграл незадолго до начала Великой Отечественной войны. Пуговкин снялся в фильме Григория Рошаля «Дело Артамоновых» по роману Максима Горького (1941). После войны актер стал сниматься в основном в комедийных проектах. Всего за его плечами более сотни различных ролей.
Среди наиболее известных киноработ актера: Захар Силыч в фильмах Ивана Лукинского «Солдат Иван Бровкин» (1955) и «Иван Бровкин на целине» (1958), комендант общежития в комедии «Девчата» по повести Бориса Бедного (1961, режиссер Юрий Чулюкин), прораб Павел Степанович в комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965, Леонид Гайдай), Яшка-артиллерист в фильме «Свадьба в Малиновке» по мотивам оперетты Бориса Александрова (1967, Андрей Тутышкин), царь Еремей в фильме-сказке «Варвара-краса, длинная коса» (1969, Александр Роу), отец Федор в комедии «12 стульев» по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова (1971, Леонид Гайдай), режиссер Карп Якин в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич» (1973, Леонид Гайдай), заведующий магазином Горбушкин в комедии «Не может быть!» по произведениям Михаила Зощенко (1975, Леонид Гайдай) и др. Последняя роль - дед Миша в комедийном мини-сериале Валерия Чикова «Бриллианты для Джульетты» (2005).
После распада СССР артист проживал в Ялте. В конце 1990-х вернулся в Москву.
Михаил Пуговкин скончался 25 июля 2008 года в Москве на 86-м году жизни.
Каким был один из самых ярких советских и российских актеров - галерее «Рамблера».