Звезда «Черной Пантеры» ответил на обвинения в насилии

Звезда «Черной Пантеры» ответил на обвинения в сексуальном насилии
Актер и звезда фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки» Теноч Уэрте, исполнивший роль Нэмора, ответил на обвинения в сексуальных домогательствах. Он прокомментировал заявления в Stories в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
По словам актера, он и саксофонистка и активистка Мария Елена Риос состояли в отношениях несколько месяцев в прошлом году.
«Ложное и совершенно необоснованное обвинение в мой адрес распространилось со скоростью лесного пожара, и я больше не могу оставлять это без ответа», — написал он, отметив, что их отношения были «искренние и теплые, полные взаимной поддержки».
Уэрте добавил, что женщина «начала искажать» их отношения как в частном порядке, так и перед их общими друзьями.