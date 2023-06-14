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Олешко рассказал, почему выглядит моложе своих лет

46-летний российский актер театра и кино Александр Олешко продолжает выглядеть довольно молодо для своего возраста и играть роли совсем не возрастных героев. О том, за счет чего ему удается выглядеть не на свои годы, артист рассказал изданию "Страсти".

Олешко рассказал, почему выглядит моложе своих лет
© РИА Новости

По словам Александра, секрет его молодости кроется вовсе не в косметологических процедурах, а в опрятности. Как он объяснил, с давних пор бытует мнение, согласно которому у мужчины, и в особенности у актера, должны быть чистые волосы, одежда и обувь, а также белоснежная рубашка.

Александр Олешко оказался на операционном столе

"Может, когда человек выглядит опрятным, это и делает его моложе? Я не знаю".

Актер также признался, что не подвергал свое лицо хирургическим вмешательствам и не планирует обращаться к специалистам с этой целью в будущем. При этом ничего плохого Олешко в этом не видит. Главное, по его мнению, изменять внешность "с умом и незаметно".

Ранее Александр Олешко вернулся на сцену Вахтанговского театра после сложной операции на ноге.

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