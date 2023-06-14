Сэмюэл Л. Джексон готов сниматься во всех проектах Marvel

Актер Сэмюэл Л. Джексон заявил, что готов сниматься во всех проектах Marvel
Актер Сэмюэл Л. Джексон уверен, что его персонаж Ник Фьюри должен был появиться во всех проектах Marvel. Об этом он заявил в беседе с ET.
"Если бы все было по-моему, я бы снимался в каждом фильме Marvel, потому что я имею в виду, что он - Ник Фьюри, он знает все, что происходит. Я все еще пытаюсь понять, почему я никогда не был в Ваканде", - поделился артист.
Джексон признался, что уже настолько вжился в роль, что чувствует, будто "играл ее вечно". Актер вернется к роли Фьюри в предстоящем сериале "Секретное вторжение".
Первый сериал Пятой фазы киновселенной Marvel расскажет о противостоянии экс-главы "Щ.И.Т.а" Фьюри и группировки инопланетян скруллов, которые способны менять облик и внедряются во властные структуры по всему миру.
Впервые Сэмюэл Л. Джексон представил Ника Фьюри в 2008 году в фильме "Железный человек". До 2014 года Фьюри являлся директором организации "Щ.И.Т.". В 2018 году персонаж становится жертвой "щелчка" межгалактического титана Таноса и исчезает на 5 лет. Он вернулся в 2023 году и улетел в космос.