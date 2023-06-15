4 гениальных актерских дуэта, которые не надоедают десятилетиями

Один актер – хорошо, а два – лучше, особенно если вместе они создают дуэт, который раз за разом покоряет сердца киноманов.

© Кадр из фильма "Небесный капитан и мир будущего"

В кинематографе много актеров, которые так органично смотрятся в кадре вместе, что нам уже сложно представить их по одиночке. Что любопытно: в разных фильмах им удается играть совершенно по-разному, а потому чувства однообразия не возникает.

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Подробнее о лучших актерских дуэтах – в материале "Рамблера".

Гвинет Пэлтроу и Джуд Лоу

Кадр из фильма "Талантливый мистер Рипли"

Эти голливудские звезды вместе снялись в таких картинах, как "Талантливый мистер Рипли", "Небесный капитан и мир будущего", а также в фильме "Заражение". Артисты так правдоподобно играли влечение друг к другу, что многие поклонники не раз задавались вопросом – а нет ли у них романа в реальной жизни? Однако Пэлтроу развеяла эти слухи, заявив в одном из интервью, что у нее с Лоу сугубо профессиональные отношения и даже флирта между ними никогда не было.

Пенелопа Крус и Джонни Депп

Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: На странных берегах"

Эту парочку вы наверняка видели в картинах "Кокаин", "Пираты Карибского моря: На странных берегах" и "Убийство в восточном экспрессе". Крус и Деппу приятно работать друг с другом, ведь они давно дружат. Но порой сниматься с близким человеком бывает непросто: по словам Крус, Депп – тот еще шутник, и удержаться от смеха на съемочной площадке рядом с ним бывает невозможно.

Сальма Хайек и Антонио Бандерас

Кадр из фильма "Отчаянный"

Актриса мексиканского происхождения и испанский актер познакомились на съемках киноленты "Отчаянный" в 1995 году. Для артистов этот фильм стал судьбоносным, ведь после него между ними завязалась многолетняя дружба, и они снялись еще в пяти фильмах вместе. В их числе: "Фрида" и "Телохранитель жены киллера".

Венсан Кассель и Моника Беллуччи

Кадр из фильма "Квартира"