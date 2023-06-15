4 гениальных актерских дуэта, которые не надоедают десятилетиями
Один актер – хорошо, а два – лучше, особенно если вместе они создают дуэт, который раз за разом покоряет сердца киноманов.
В кинематографе много актеров, которые так органично смотрятся в кадре вместе, что нам уже сложно представить их по одиночке. Что любопытно: в разных фильмах им удается играть совершенно по-разному, а потому чувства однообразия не возникает.
Подробнее о лучших актерских дуэтах – в материале "Рамблера".
Гвинет Пэлтроу и Джуд Лоу
Эти голливудские звезды вместе снялись в таких картинах, как "Талантливый мистер Рипли", "Небесный капитан и мир будущего", а также в фильме "Заражение". Артисты так правдоподобно играли влечение друг к другу, что многие поклонники не раз задавались вопросом – а нет ли у них романа в реальной жизни? Однако Пэлтроу развеяла эти слухи, заявив в одном из интервью, что у нее с Лоу сугубо профессиональные отношения и даже флирта между ними никогда не было.
Пенелопа Крус и Джонни Депп
Эту парочку вы наверняка видели в картинах "Кокаин", "Пираты Карибского моря: На странных берегах" и "Убийство в восточном экспрессе". Крус и Деппу приятно работать друг с другом, ведь они давно дружат. Но порой сниматься с близким человеком бывает непросто: по словам Крус, Депп – тот еще шутник, и удержаться от смеха на съемочной площадке рядом с ним бывает невозможно.
Сальма Хайек и Антонио Бандерас
Актриса мексиканского происхождения и испанский актер познакомились на съемках киноленты "Отчаянный" в 1995 году. Для артистов этот фильм стал судьбоносным, ведь после него между ними завязалась многолетняя дружба, и они снялись еще в пяти фильмах вместе. В их числе: "Фрида" и "Телохранитель жены киллера".
Венсан Кассель и Моника Беллуччи
Кассель и Беллуччи познакомились на съемках фильма "Квартира" в 1996 году и сразу же создали органичный дуэт. Тандем звезд так понравился режиссерам, что их вновь и вновь стали приглашать в проекты. Причиной такой популярности актерского дуэта стало еще и то, что Кассель и Беллуччи закрутили роман в реальной жизни, поэтому страсть играть им не приходилось. Звезды сыграли в восьми фильмах вместе, но после разрыва в 2013 году больше не появлялись на экране вместе.