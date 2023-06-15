Зои Салдана шутливо прокомментировала перенос «Аватара-5» на 2031 год

Ранее Disney опубликовал новый график выхода своих проектов, среди которых было несколько частей «Аватара».

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Судя по графику, пятая картина франшизы выйдет 19 декабря 2031 года. Героиня Зои Салданы – Нейтири – будет участвовать в этой части.

В соцсетях актриса сообщила, что к моменту выхода «Аватара-5» ей будет 53 года. С сарказмом Салдана сказала: «Великолепно!».

По словам актрисы, она снялась в первой части франшизы, когда ей было 27 лет.

Напомним, что третья часть «Аватара» запланирована на 19 декабря 2025 года. В ней покажут новое воинственное племя, предводителем которого будет Варанг.

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