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Звезда «Во все тяжкие» Аарон Пол оценил татуировку со своим лицом у стримера Кореша

Известный российский стример и блогер Алексей Koreshzy Деревяшкин поделился в социальных сетях любопытной новостью. Актёр и звезда сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол отреагировал на татуировку Кореша — тату посвящёна как раз актёру или его персонажу Джесси Пинкману.

Аарон Пол оценил татуировку со своим лицом у стримера Кореша
© Чемпионат.com

Аарон отметил, что работа выглядит отлично, а ещё эта татуировка — одна из лучших, которую когда-либо видел актёр.

Мне это очень нравится! Одна из лучших татуировок, которую я когда-либо видел.

Сам Алексей Деревяшкин оказался приятно удивлён этому факт. Особенно от того, что звезда американского шоу написал пару слов о тату.

Аарон Пол также известен по ролям в «Мире Дикого запада», «Чёрному зеркалу» и других фильмах и сериалах, в том числе и популярных.

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