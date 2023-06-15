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Умерла актриса "Карнавальной ночи" Евгения Шмелева

Актриса и музыкант Евгения Шмелева ушла из жизни в возрасте 90 лет. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале.

Умерла актриса "Карнавальной ночи" Евгения Шмелева
© Газета.Ru

"Не стало Евгении Шмелевой, это она с двумя сестрами спела знаменитую "Таня-Танечка" в фильме "Карнавальная ночь". Очень грустная новость", - написал Малахов в личном блоге.

Шоумен рассказал, что несколько месяцев назад Шмелева вместе с сестрами приходила к нему на шоу. Малахов помог актрисе сделать ремонт в ее квартире.

Евгения Шмелева родилась в 1932 году в Москве. Мать звезды была учительницей иностранных языков, а отец - музыкантом. Во время обучения в школе Шмелева увлеклась музыкой и начала обучаться игре на фортепиано.

В 1952 году актриса вместе с сестрами Валентиной и Ольгой впервые выступила на сцене местного дома культуры. После этого трио Шмелевых начали приглашать на праздники и концерты.

Сестры Евгении также занимались музыкой. В 1956 году сестер пригласили для участия в съемках художественного фильма "Полюшко-поле". В 1956 году Шмелевы снялись в фильме Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь".

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