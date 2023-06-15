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Самые яркие кинообразы Анны Ковальчук

Сегодня известная российская актриса театра и кино Анна Ковальчук празднует свое 46-летие.

Впервые будущая звезда появилась на телеэкранах в далеком 1998-м году в кинокартине "Любовь зла" режиссера Владимира Зайкина. С тех пор Анна снялась в фильмах и сериалах, многие из которых стали культовыми.

За свои талантливо сыгранные роли актриса была отмечена различными наградами. Так, в 2008-м году Ковальчук признали заслуженным артистом страны, в 2015-м девушка получила премию "Золотой свифт" за лучшую женскую роль, а в 2020-м – стала народным артистом России.

В честь дня рождения актрисы "Рамблер" вспомнит самые яркие образы актрисы и расскажет интересные факты о картинах, в съемках которых Анна Ковальчук принимала участие.

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