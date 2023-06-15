Самые яркие кинообразы Анны Ковальчук

Сегодня известная российская актриса театра и кино Анна Ковальчук празднует свое 46-летие.

Впервые будущая звезда появилась на телеэкранах в далеком 1998-м году в кинокартине "Любовь зла" режиссера Владимира Зайкина. С тех пор Анна снялась в фильмах и сериалах, многие из которых стали культовыми.

За свои талантливо сыгранные роли актриса была отмечена различными наградами. Так, в 2008-м году Ковальчук признали заслуженным артистом страны, в 2015-м девушка получила премию "Золотой свифт" за лучшую женскую роль, а в 2020-м – стала народным артистом России.