Арзамасова опубликовала новое фото с актерами «Папиных дочек»

На снимке запечатлено кино-семейство почти в полном составе.

© Womanhit

Актриса Лиза Арзамасова, исполнительница роли Галины Сергеевны Васнецовой, одна из первых сообщила о продолжении сериала «Папины дочки». Артистка опубликовала фото, на котором видна часть сценария.

После Арзамасовой и другие актеры стали делиться бэкстейджами. Так, исполнитель роли отца семейства, психотерапевта Сергея Васнецова Андрей Леонов тоже поделился небольшим отрывком сценария.

Womanhit

А сегодня в личном блоге Лиза опубликовала новый кадр с кино-семьей. На нем запечатлены Вита Корниенко, Полина Денисова, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Мирослава Карпович, Андрей Леонов и Филипп Бледный.