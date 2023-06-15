Умерла Гленда Джексон, актриса из "Маппет-шоу"
На 88-м году жизни в своем доме умерла Гленда Джексон, английская актриса кино и ТВ и артистка озвучания, двукратная обладательница премии "Оскар".
В заявлении для СМИ ее агента говорится, что Джексон отошла на юге Лондона после непродолжительной болезни, характер которой не уточняется. Сказано, что актриса скончалась "мирно, в окружении семьи".
Гленда Мей Джексон родилась 9 мая 1936 года в Чешире. На экранах - с 50-х. Свои "Оскары" взяла в номинации "Лучшая женская роль" за "Влюбленных женщин" Кена Рассела и комедию Мелвина Фрэнка "С шиком".
С 1976 по 1981 год Джексон работала на "Маппет-шоу", снялась в фильмах "Мария - королева Шотландии", "Елизавета: Королева английская", "Несравненная Сара", "Сахаров" (в роли Елены Боннэр), десятках других.