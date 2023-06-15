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Как выглядит Синтия Никсон в 57 лет

Синтия Никсон, сыгравшая в культовом сериале адвоката Миранду Хоббс, опубликовала новые кадры. Актриса не побоялась в 57 лет надеть обтягивающее платье розового цвета.

Как выглядит Синтия Никсон в 57 лет
© Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Звезда всегда отличалась стройной фигурой, она и сейчас не выглядит полной, однако можно заметить, что женщина все-таки поправилась.

В 2022 году Синтия вновь сыграла Миранду Хоббс, героиню, принесшую ей мировую известность, в сериале “И просто так”, который получил противоречивые оценки.

Синтия, рассказывая об этом проекте, говорила: “Мне нравится, что мы не пытаемся молодиться. Мы не пытаемся вести себя, как, скажем, наши 21-летние племянницы. Я думаю, что это революция – сделать сериал о женщинах среднего возраста с их стареющими женскими телами”.

New Magazine

Вообще, жизнь Синтии Никсон – тоже как сериал. В 2004 году актриса совершила каминг-аут и призналась, что встречается с женщиной. А через пять лет лесбийская пара сыграла свадьбу и родила сына с помощью ЭКО. Сейчас пара воспитывает мальчика. А еще через несколько лет дочь Синтии от предыдущего брака сменила пол.

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