Как выглядит Синтия Никсон в 57 лет

Звезда всегда отличалась стройной фигурой, она и сейчас не выглядит полной, однако можно заметить, что женщина все-таки поправилась.

Синтия, рассказывая об этом проекте, говорила: “Мне нравится, что мы не пытаемся молодиться. Мы не пытаемся вести себя, как, скажем, наши 21-летние племянницы. Я думаю, что это революция – сделать сериал о женщинах среднего возраста с их стареющими женскими телами”.

Вообще, жизнь Синтии Никсон – тоже как сериал. В 2004 году актриса совершила каминг-аут и призналась, что встречается с женщиной. А через пять лет лесбийская пара сыграла свадьбу и родила сына с помощью ЭКО. Сейчас пара воспитывает мальчика. А еще через несколько лет дочь Синтии от предыдущего брака сменила пол.