Друзья вспоминают актера Михаила Драновского
Актер Александр Чернов, коллега по сцене скончавшегося 13 июня известного советского артиста Михаила Драновского, опубликовал в соцсети теплый пост с воспоминаниями о нем. Как пишет Чернов, Драновский был замечательным актером, отличным другом "и просто приличным человеком".
Драновский, в прошлом - офицер подводник, после аварии и потери трудоспособности не опустил рук, а исполнил свою мечту детства, окончив театральный ВУЗ и, "резко поменяв профессию", стал профессиональным актером.
Михаил Наумович служил в Куйбышевском драмтеатре, Одесском ТЮЗе, Московском Еврейском Драматическом театре-студии и, наконец, Московском Еврейском театре "Шалом", параллельно снимаясь в кино.
"И пусть роли были не всегда главными, но фактурный рыжеволосый красавец как на сцене, так и на экране сразу запоминался зрителю", - пишет Чернов.
Как вспоминает коллега, Михаила Наумовича любили в театре - любили за профессионализм, за умение прийти на помощь, за чувство юмора, за готовность посмеяться над собой.
"Как любой крупный человек он был спокоен, уверен в себе и благодушен. Надежный человек", - заключил актер.