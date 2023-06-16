10 безумных поступков, на которые актеры решились ради ролей

Звезды для многих остаются желанной ролевой моделью, ведь кажется, что весь мир у их ног.

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Отчасти это так, но ради ролей порой приходится идти на серьезные испытания.

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Юлия Пересильд, «Вызов»

Как ни крути, полет в космос далек от туристической поездки, ради роли на такое решится не каждый. На орбите Юлии нужно было играть лишь отчасти. Пускай она не доктор, а актриса, происходящее просто не могло не вызывать эмоций, что не отменяет профессиональных заслуг Пересильд и ее смелости.

Марго Робби, «Тоня против всех»

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Марго Робби полностью отдавалась роли первой американской фигуристки, выполнившей сложнейший прыжок тройной аксель на соревнованиях 1991 года. Сцену прыжка все же пришлось снимать с дублершей, но в остальном актриса отработала на максимуме. Изнурительные тренировки длились пять месяцев — в результате звезда заработала не только отличные отзывы критиков, но и грыжу позвоночного диска в шейном отделе.

Шарлиз Терон, «Монстр»

Чтобы сыграть серийную убийцу Эйлин Уорнос в сериале «Монстр» 2003 года, Шарлиз Терон сбрила брови, постоянно носила зубные протезы и неоднократно сжигала волосы порошком для осветления — того требовал образ. Наверняка привести свой блонд в прежний безупречный вид оказалось непросто, но оно того стоило.

Джаред Лето, «Глава 27»

Фильм «Глава 27» провалился в прокате, а жаль! Джаред Лето — один из тех, кто в погоне за идеальным перевоплощением готов рискнуть собственным здоровьем. Ради роли убийцы Джона Леннона — Марка Чепмена — стройному Джареду предстояло набрать три десятка килограмм. Актер каждый день съедал огромное количество фастфуда, чтобы поправиться как можно быстрее. Учитывая, то Джаред вегетарианец, особый рацион давался ему непросто. Говорят, после съемок актеру диагностировали хроническую подагру.

Гвинет Пэлтроу, «Любовь зла»

Стройной и хрупкой от природы актрисе предстояло сыграть девушку с лишним весом. Гвинет не планировала набирать лишние килограммы, да и едва ли она смогла бы поправиться достаточно сильно. Но не спешите считать, что Гвинет пошла легким путем, ей пришлось сниматься в «костюме», который весит больше 10 килограмм. Добавим сюда жару, и станет очевидно: проводить в таком виде весь 12-часовой съемочный день — сущий кошмар. Однако актриса справилась с ролью безупречно!

Тильда Суинтон, «Суспирия»

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Во время подготовки к фильму Луки Гуаданьино «Суспирия» андрогинная актриса попросила гримеров изготовить для нее пенис, который затем носила на съемочной площадке. Об извращении речь не идет, звезда лишь хотела вжиться в роль. Дело в том, что Тильда сыграла в картине сразу двух персонажей, одним из которых был 84-летний мужчина. По всей видимости, мужской атрибут позволял ей лучше переключаться между ролями.

Роберт Паттинсон, «Хорошее время»

Звезда «Сумерек» отчаянно старался не стать актером одной роли, и у него это получилось. За каждым новым его амплуа стоит колоссальный труд. Для того чтобы проникнуться своим персонажем — вором по имени Конни Никас, — Роберт какое-то время жил в убогой квартире своего героя и спал одетым, не меняя простыни. Более того, актер работал на нью-йоркской автомойке и смог остаться незамеченным! Похоже, проявить талант ему пришлось уже при подготовке к фильму.

Энн Хэтэуэй, «Отверженные»

Энн Хэтэуэй тоже пришлось экспериментировать с телом, рискуя здоровьем. При том что у актрисы едва ли когда-то был лишний вес, ей пришлось похудеть на целых 12 килограмм. Кроме того, чтобы получше прочувствовать свою героиню, знаменитость изолировала себя от мужа. По информации инсайдеров, роль далась девушке очень нелегко — вспомните об этом случае, когда жизнь знаменитостей снова покажется вам безоблачной сказкой наяву.

Лиам Нисон, «Схватка»

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Лиам Нисон в угоду реалистичности действия на экране отведал настоящего волчьего мяса. И это при том, что на момент съемок оно пролежало в морозильной камере с полгода. Разумеется, эпизод не остался без внимания. Когда актера спросили о его готовности рискнуть желудком, он иронично отметил, что ирландцы, к коим он себя причисляет, не щепетильны в выборе пищи и могут съесть все, что угодно.

Натали Портман, «Черный лебедь»