Миронова опровергла слухи об увольнении из "Ленкома"

Мария Миронова прокомментировала слухи об увольнении из театра "Ленком"
Известная российская актриса театра и кино Мария Миронова прокомментировала в социальных сетях слухи о ее якобы увольнении из столичного театра "Ленком".
По словам Марии, Марк Варшавер не только не вынуждал уволиться ее, но и предлагал большое количество ролей на протяжении последних нескольких лет.
"За что я ему очень была и буду благодарна! Никакого конфликта с родным театром у меня нет. Для меня это техническая ситуация, связанная с большим количеством съемок и выпуском моего независимого продюсерского спектакля".
Актриса объяснила, что продолжит играть в спектакле "Шут Балакирев", но не сможет принимать участие в новых постановках из-за сильной занятости и маленького ребенка. У Мироновой есть сын Теодор, который появился на свет осенью 2019-го года.