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Мария Миронова прокомментировала слухи об увольнении из театра "Ленком"

Известная российская актриса театра и кино Мария Миронова прокомментировала в социальных сетях слухи о ее якобы увольнении из столичного театра "Ленком".

Миронова опровергла слухи об увольнении из "Ленкома"
© РИА Новости

По словам Марии, Марк Варшавер не только не вынуждал уволиться ее, но и предлагал большое количество ролей на протяжении последних нескольких лет.

"За что я ему очень была и буду благодарна! Никакого конфликта с родным театром у меня нет. Для меня это техническая ситуация, связанная с большим количеством съемок и выпуском моего независимого продюсерского спектакля".

Мария Миронова призналась, что не хотела быть актрисой в детстве

Актриса объяснила, что продолжит играть в спектакле "Шут Балакирев", но не сможет принимать участие в новых постановках из-за сильной занятости и маленького ребенка. У Мироновой есть сын Теодор, который появился на свет осенью 2019-го года.

Ранее подписчики обсуждали фотографию 49-летней актрисы без косметики.

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