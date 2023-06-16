Порнозвезда рассказала об отношениях с фанатом

Порноактриса Джесси Симс рассказала об отношениях с фанатом. Своей историей она поделилось в подкасте Inside OnlyFans, доступном на YouTube.

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Симс рассказала, как однажды на фестивале поклонник узнал ее и предложил вместе выпить. «Все закончилось тем, что мы переспали и встречались в течение долгого времени», — отметила звезда порно. Позже, по ее словам, они с парнем начали вместе снимать фильмы для взрослых.

«Мы расставались, но недавно сошлись снова. В этом промежутке я снимала ролики с другими парнями», — вспомнила порноактриса. Она добавила, что сейчас ее бойфренд негативно относится к тому, что в сети есть порновидео с ней и другими людьми, созданные в период их разрыва.