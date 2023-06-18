«Я потерял абсолютно все»

В последние годы жизни Джонни Деппа не позавидуешь. Он прошел непростой путь, прежде чем стать одним из самых кассовых актеров современности и обрести признание. Однако скандальный развод с Эмбер Херд и последовавшие за ним обвинения в домашнем насилии в браке привели к тому, что голливудские боссы с громким стуком захлопнули перед ним двери в большое кино. Вместо того чтобы сдаться на милость судьбы, актер решил противостоять культуре отмены и попытаться очистить подмоченную репутацию. В статье цикла материалов о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» рассказала, как Депп сумел остановить цунами всеобщего осуждения и вернул контроль над собственной жизнью.

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Неожиданный триумф в Каннах

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На Каннском фестивале–2023 неожиданно для многих в центре внимания оказался Джонни Депп. Киносмотр открылся исторической драмой французского производства «Жанна Дюбарри», в которой актер впервые за три года сыграл одну из главных ролей. Эта работа стала для него своего рода камбэком в кинематограф, откуда он был изгнан на фоне судебных тяжб с бывшей женой Эмбер Херд.

Несмотря на смешанные отзывы после премьеры картины, зрители и европейские коллеги Голливудом и намерен сосредоточиться на работе в Европе.

"Чувствую ли я бойкот сейчас? Нет, отнюдь. Но просто потому, что лично мне больше не нужен Голливуд. Это странное, но веселое время: все хотят быть самими собой, но не могут, потому что должны равняться на человека, стоящего перед ними. Если вас это устраивает, желаю вам всего наилучшего"

Также Депп заявил заговорившим о ренессансе его карьеры и триумфальном возвращении в кино журналистам, что вообще-то никуда не уходил, потому и о камбэке говорить не вполне уместно.

"Я все время раздумываю над словом «возвращение», потому что я никуда не уходил. Возможно, люди перестали звонить в то время из-за каких-то своих опасений, но я никуда не ушел"

При этом Джонни не стал отрицать, что его карьера вновь пошла в гору после того, как он одержал победу в суде над Эмбер Херд и доказал всему миру, что никогда не применял физического насилия по отношению к ней. Возможно, благодаря этому за прошедший после оглашения вердикта год актер вел себя на редкость тихо и спокойно. Но таким он был не всегда. Травмы детства, алкогольная и наркотическая зависимость в сочетании со взрывным характером на протяжении всей жизни мешали ему и в карьере, и в личных отношениях.

Одинокий музыкант из неблагополучного семейства

Детство будущего актера сложно назвать счастливым. Его отец беспробудно пил в свободное от работы время и частенько проявлял жестокость по отношению к жене и детям. Мать Джонни тоже не была ангелом. Она работала с утра до вечера в придорожном кафе, ругалась как сапожник, курила как паровоз и была зависима от игры в карты. На детей женщина практически не обращала внимания и при случае могла поколотить их, причем без особой причины. Однажды Депп проговорился:

"В меня летали пепельницы, меня могли ударить трубкой по голове. И в нашем доме почти никто ни с кем не разговаривал. Это был как бы дом с привидениями"

Единственным человеком, который искренне любил Джонни и заботился о нем, был его дед Джим, поэтому его кончина выбила девятилетнего мальчика из колеи. Будущий актер стал постоянно ругаться с родителями, драться, в 12 лет уже курил и регулярно напивался, а в 13 стал вести половую жизнь. Мать Деппа была так занята собой, что на проблемы сына не обращала внимания, лишь купила ему дешевую электрогитару, чтобы тот лишний раз не слонялся без дела.

Еще больше ухудшилось психическое состояние Деппа после развода родителей. В 15 лет он оказался предоставлен сам себе и из-за постоянного эмоционального перенапряжения начал себя резать. Джонни делал шрамы в память о каждом значимом событии в жизни и — что еще хуже — стал экспериментировать с наркотиками, забросил учебу, в результате чего был отчислен из школы. Однако его это совершенно не расстроило: мальчишка, прихватив свою гитару, ушел из дома.

Депп поселился в машине своего приятеля Сэла, с которым они организовали гаражную группу и время от времени получали небольшой доход за выступления в ночных клубах. Музыка серьезно увлекла Джонни, лишь она помогала ему на время забыть о трудностях и юношеских переживаниях. В течение следующих четырех лет он сменил 14 любительских музыкальных коллективов, а в 20-летнем возрасте стал гитаристом группы The Kids, в составе которой выступал на разогреве у Игги Попа. Именно музыка в итоге привела Деппа в актерскую профессию.

Из гитаристов в актеры

В начале 1980-х годов у Джонни все складывалось относительно неплохо. Чтобы платить по счетам, он подрабатывал разнорабочим на стройке и мечтал о карьере рок-звезды. Именно тогда он познакомился и начал встречаться с Лори Энн Эллисон. Она была старше него на пять лет, работала гримером и была настроена на серьезные отношения с симпатичным молодым бунтарем. В 1983 году они поженились и два года были неразлучны. Именно Лори познакомила новоиспеченного мужа с начинающим актером Николасом Кейджем, который, в свою очередь, уговорил нового друга сходить на кастинг в «Кошмар на улице Вязов».

Джонни рассчитывал, что небольшое появление в фильме ужасов ускорит развитие его музыкальной карьеры и поможет немного подзаработать, однако режиссер проекта Уэс Крэйвен решил иначе. Он был покорен непосредственностью, с которой Депп вел себя перед камерами, и отдал ему одну из главных ролей. Вышедший в 1984 году «Кошмар на улице Вязов» стал большим кассовым хитом, а Джонни — восходящей голливудской звездой.

Несмотря на столь яркий кинодебют, Депп и не думал о продолжении актерской карьеры, но от новых предложений работы все же отказываться не спешил, ведь оказалось, что кино приносит неплохие деньги. Первые заработанные на съемках средства он потратил на курсы актерского мастерства. После их окончания Джонни был утвержден в фильм Оливера Стоуна «Взвод», а затем — на одну из главных ролей в сериал «Джамп стрит, 21», благодаря которому обзавелся армией молоденьких фанаток.

"Я бросил школу в 16 лет, чтобы построить музыкальную карьеру, и в 1983-м переехал в Лос-Анджелес, пытаясь заключить контракт о записи альбома. Актерство никогда не входило в мои планы, но, после того как я занимался продажей ручек по телефону, у меня появился шанс сняться в телешоу «Джамп стрит, 21», и я его не упустил. С этого все и началось"

Карьера Деппа стала развиваться семимильными шагами, но подлинная удача ему улыбнулась в 1989 году, когда он, обойдя Тома Круза и Джима Керри, получил роль в фильме «Эдвард руки-ножницы». Благодаря этому проекту Депп стал настоящей голливудской звездой, а не просто кумиром молодежи и героем мыльных опер. Этот же фильм положил начало дружбе актера с режиссером Тимом Бертоном. Впоследствии их сотрудничество подарило миру ряд выдающихся фильмов, включая «Сонную лощину», «Чарли и шоколадную фабрику», «Суинни Тодда» и «Эда Вуда». Не останавливали восхождение Джонни к вершине голливудского олимпа ни его взрывной нрав, ни запои, ни привычка менять женщин как перчатки.

Главный пират голливудского моря

После «Эдварда руки-ножницы» Депп начал активно работать с топовыми режиссерами, среди которых были Эмир Кустурица, Джим Джармуш, Лассе Халльстрем, Майк Ньюэлл и Терри Гиллиам. К началу 2000-х годов он снялся в более чем 30 картинах, получивших одобрительные отзывы критиков, но, несмотря на это, в Голливуде за ним закрепилась репутация актера независимого кино. Крупные студии не стремились приглашать его в свои проекты, да и Джонни не горел желанием поработать с ними.

Первым студийным проектом, заинтересовавшим Деппа, стали «Пираты Карибского моря» — только потому, что выпивоха и балагур Джек Воробей показался ему на редкость любопытным персонажем.

10 млн $ получил Джонни Депп за роль Джека Воробья в первом фильме франшизы «Пираты Карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины"»

Успех пиратского блокбастера был огромным, как и популярность Джека Воробья, что стало неожиданностью как для студии «Дисней», так и для самого Деппа. В 2006 году прогремела вторая часть франшизы, а спустя год — третья.

В перерывах между съемками в «Пиратах» Депп успел поработать в фэнтезийной ленте «Воображариум доктора Парнаса», криминальном боевике «Джонни Д.», экранизации Стивена Кинга «Тайное окно» и в «Туристе».

Казалось, Депп наконец достиг своей цели — вырвался из нищеты и обрел семейное счастье. Скандальные выходки, приступы гнева и драки с папарацци остались позади после того, как Джонни в 1998 году на съемках «Девятых врат» в Париже познакомился с французской актрисой и певицей Ванессой Паради. Актер стал больше времени проводить с проживающей в Европе возлюбленной, у пары родились дочь Лили-Роуз и сын Джек.

Однако все изменилось, когда Депп в 2009 году дал согласие на участие в экранизации романа Хантера Томпсона «Ромовый дневник». На съемках он познакомился с молодой актрисой Эмбер Херд. Дерзкая и роскошная блондинка носила откровенные наряды и то и дело бросала на Джонни томные взгляды — у него просто не было шансов избежать ее чар, и во время промотура фильма у них завязались отношения. Деппу казалось, что они с Эмбер родственные души, знакомые очень давно.

"Она была внимательной, она была любящей, она была умной, она была доброй, она была веселой, она была понимающей… У нас было много общего, некоторые блюзовые композиции, музыка в целом, литература. В течение полутора лет все было потрясающе. В каком-то смысле она казалась мне идеальным партнером"

Джонни влюбился настолько сильно, что в 2012 году решил уйти от Паради. Эмбер была довольна, но не стала повторять ошибок неудачливой соперницы и поставила цель во что бы то ни стало женить актера на себе. Она то отдаляла Деппа от себя и требовала перерыва, чтобы подумать, то возвращалась к нему. В результате таких эмоциональных качелей в январе 2014 года на пальце Херд появилось кольцо с крупным бриллиантом, а затем последовало объявление о помолвке и скорой свадьбе пары.

Друзья и близкие Деппа не одобряли его выбор: их смущала разница в возрасте в 23 года и бисексуальность его избранницы. Но, несмотря на предупреждения об опасности этой связи, актер решил не заключать с Эмбер брачный контракт. В 2015 году пара сыграла свадьбу на частном острове Деппа на Багамах. Торжество обошлось ему в миллион долларов.

После того как Эмбер официально стала миссис Депп, ее карьера тут же пошла в гору: приглашения на светские мероприятия, новые проекты и съемки для журналов посыпались на нее как из рога изобилия. При этом жизнь Джонни резко ухудшилась. Его карьера пошла на спад: каждый новый проект с его участием проваливался в прокате, а «Одинокий рейнджер» и вовсе принес ему первую номинацию на «Золотую малину». Актер набрал вес, обрюзг и все чаще стал чувствовать себя одиноким и отрезанным от семьи и друзей. Как и раньше, утешение он начал искать на дне бутылки и в наркотиках, что, естественно, сказалось на его поведении на съемочной площадке.

Спустя год совместной жизни актеров в СМИ стали просачиваться слухи об их частых размолвках, а затем 23 мая, через несколько дней после смерти матери Деппа, Херд подала на развод.

Сжечь все мосты

Поначалу в качестве причины развода супруги назвали непримиримые противоречия. Однако актриса передумала мирно расходиться, потребовала ежемесячные алименты в размере 50 тысяч долларов в месяц и спустя четыре дня пришла на предварительное слушание в суд с синяком на скуле. Личность своего обидчика Эмбер скрывать не стала и объявила журналистам, что Джонни за время брака неоднократно проявлял к ней психическое и физическое насилие — и в качестве доказательств предоставила фото и видео мужа в непотребном виде.

"На протяжении наших отношений Джонни был словесно и физически груб со мной. Я пережила чрезмерное эмоциональное, вербальное и физическое насилие с его стороны. Он приходил в ярость и устраивал унизительные и жестокие нападки в мой адрес, а также сыпал угрозами каждый раз, когда я подвергала сомнению его авторитет или не соглашалась с ним"

Также Херд подчеркнула, что Деппу требуется лечение от алкоголизма и наркомании и психологическая помощь из-за того, что он «страдает от паранойи». После этих заявлений и широкой шумихи в прессе суд временно запретил актеру приближаться к бывшей жене.

Поначалу Депп был совершенно подавлен и предпочитал держать рот на замке и лишь через агента лаконично отрицал любые обвинения. Затем он и вовсе поручил адвокатам побыстрее договориться с Херд, чтобы смягчить удар, уже нанесенный его репутации. В августе 2016 года бывшие супруги пришли к компромиссу в досудебном порядке: Эмбер отказалась от всех обвинений и подписала договор о неразглашении, а Джонни выплатил ей компенсацию в размере семи миллионов долларов. При этом актриса демонстративно заявила, что ей не нужны эти деньги, и пообещала в суде пожертвовать их на благотворительность. Правда, позднее выяснилось, что она все же предпочла оставить вырученные после громкого развода средства себе.

Казалось бы, что на этом совместная история пары завершена, но в конце 2018 года конфликт получил продолжение. На волне движения #MeToo, выступающего за права женщин, пострадавших от эмоционального, физического или сексуального насилия, Херд вновь во всеуслышание обвинила Деппа в домашнем насилии.

Актриса написала скандальную статью в The Washington Post, в которой открыто сообщила: «Я стала публичным лицом, испытавшим на себе домашнее насилие»

По словам Херд, во время брака Джонни безосновательно ревновал ее, душил, таскал за волосы по дому, а потом, протрезвев, просил прощения и клялся в вечной любви.

Тут-то общественность припомнила актеру все его прошлые бунтарские выходки. Культура отмены, подразумевающая общественный бойкот публичной личности, нарушившей моральные нормы, заработала на полную мощь. Бывший «плохой парень» Депп попал под каток общественного порицания, еще даже не будучи официально осужденным за домашнее насилие.

Карьера актера не выдержала суда общественного мнения: кинокомпании разорвали с ним все контракты. Сначала голливудские боссы похоронили фильм «Великий», следом пострадала рекламная кампания ленты «Минамата». Последним болезненным ударом для Деппа стало исключение из каста шестой части «Пиратов Карибского моря» и из франшизы «Фантастические твари».

В довершение к проблемам с бывшей женой и карьерой Депп неожиданно обнаружил, что не так богат, как думал. Помимо финансовой поддержки Ванессы Паради и детей, он на протяжении многих лет содержал всех своих родственников в Кентукки и сам жил на широкую ногу. Актер с легкостью тратил деньги на свои экстравагантные замашки: коллекционировал дома, вино, гитары, произведения искусства и даже прикупил личный остров. Управление своими финансами он еще в 1998 году доверил менеджеру и не читая подписывал все бумаги, которые тот ему приносил.

Неважно обстояли дела Джонни и в плане уплаты налогов. Только штрафы за просрочку выплат обошлись ему в 5,6 миллиона долларов. В итоге из-за неправильного управления финансами Депп потерял практически все свое состояние в 650 миллионов долларов. Впоследствии Джонни признался, что череда карьерных неудач, смерть матери, расставание с Эмбер и потеря денег не лучшим образом сказались на его ментальном здоровье:

"Я опустился на такое дно, что хуже было уже некуда. Я не мог выносить эту боль каждый день. Утром я наливал себе стакан водки и начинал писать, пока слезы не застилали мне глаза так, что я не мог видеть страницу. Я все пытался понять, чем я такое заслужил. Я старался быть ко всем добрым, помогать, быть честным"

В итоге в ответ на обвинения Херд адвокаты Деппа подали против актрисы иск о намеренной клевете и потребовали компенсацию в 50 миллионов долларов. В его иске утверждалось, что обвинения Эмбер были «продуцированной ложью», стоившей актеру карьеры и репутации, и что жертвой домашнего насилия в этих отношениях был именно он. При этом наркозависимость Джонни отрицать не стал, но подчеркнул:

"Наркотики помогали мне успокоиться и найти внутренний баланс. Эмбер и сама была не против их употребления, но сейчас она почему-то забыла об этом"

Угроза судебного разбирательства лишь раззадорила Херд, и она Билли Боба Торнтона, так как был убежден, что у нее роман с актером. Однако утверждения Эмбер подверглись сомнению после того, как в сеть попали записи ссоры пары, в ходе которой актриса подтверждала, что поднимала руку на Деппа, и со смехом утверждала, что его словам о том, что он жертва домашнего насилия, никто не поверит.

"Она кричала и бегала по дому, громила вещи. Я избегал драк с Эмбер, а она называла меня слабаком. Я бы никогда не ударил женщину, тем более я бы не смог ударить женщину, которую люблю. Возможно, я мог толкнуть Эмбер, когда оборонялся, но на этом все"

Позднее стало известно, что и ревность Деппа была не такой уж безосновательной: свидетели подтвердили, что, когда актер уезжал на съемки, Херд в их общей квартире встречалась с Илоном Маском, Джеймсом Франко и Карой Делевинь. На защиту Джонни встали и его бывшие возлюбленные Ванесса Паради, Кейт Мосс и Вайнона Райдер, заверявшие, что он никогда не поднимал руку на женщину.

Депп vs Херд

В начале 2022 года началось рассмотрение иска Деппа о клевете. Спор между бывшими супругами транслировался в прямом эфире в течение шести недель и больше напоминал захватывающее реалити-шоу со звездными актерами в главных ролях. Юристы Эмбер нападали на Джонни и обвиняли его в еще более страшных преступлениях, включая изнасилование и попытку задушить бывшую жену. Депп упорно все отрицал и, в свою очередь, рассказывал об абьюзивном поведении Херд, ее приступах агрессии и желании причинить ему физическую и эмоциональную боль. Он также признался, что больше не видит в некогда любимой женщине хорошего человека.

"Сейчас я понимаю, что этот человек пришел в мою жизнь, чтобы все растоптать и разрушить. Чтобы уничтожить меня и мою репутацию. Почему я оставался с ней? Потому что так делал мой отец. (…) Я не хотел быть неудачником. Я хотел, чтобы у нас все получилось. Я думал, что смогу ей помочь. Потому что я знакомился с совершенно другой Эмбер, но через полтора года от человека, которого я знал, ничего не осталось. Из любимой девушки она превратилась в моего злейшего врага"

Также Депп еще раз повторил историю, как Херд во время ссоры случайно отрубила ему кусок пальца бутылкой. Сама актриса до сих пор отрицает обвинения в домашнем насилии, хотя охранник в доме Джонни подтвердил, что она постоянно поднимала на бывшего мужа руку.

1 июня 2022 года суд Вирджинии огласил решение по делу Деппа против Херд. Жюри присяжных, посовещавшись два дня, единогласно встало на сторону актера и присудило ему 15 миллионов долларов в качестве компенсации. Эмбер была признана виновной в умышленной клевете на бывшего мужа, но при этом также по своему иску получила возмещение в размере 2 миллионов долларов.

После оглашения вердикта Депп в социальных сетях поблагодарил поклонников за их поддержку и веру в него, а также присяжных за то, что «они вернули ему его жизнь». Актера изначально не волновали деньги, его целью было доказать миру, что он не обидчик жен, а жертва современной охоты на ведьм.

"Культура отмены вышла из-под контроля. Теперь каждый из нас в опасности. Достаточно лишь одной фразы — и вы не получите никакой поддержки ни от кого. И это случилось не только со мной, но со многими женщинами и мужчинами"