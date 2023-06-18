Три приема, которые помогают актерам плакать на съемках
Многие люди убеждены, что актеры должны быть эмоционально нестабильны, так как им нужно постоянно плакать на камеру, а человек в здравом уме позволить себе этого не может. "Рамблер" выяснил, как на самом деле актеры добиваются горьких слез на экране, в которые мы верим.
Существуют разные техники доведения себя до слез. И действительно, некоторые актеры могут вспомнить что-то тяжелое из жизни или настолько вжиться в роль своего персонажа, что вовремя проникнуться ситуацией своего героя.
Но если в театре у актера есть всего одна попытка, чтобы заплакать, то в кино дублей может быть несколько и плакать по команде "Начали" может быть трудно, для этого существуют несколько популярных приемов.
- Самый простой способ вызывания слез заключается в длительных тренировках глаз перед зеркалом. Нужно просто не моргать. В какой-то момент, слезные каналы сдаются и начинают непроизвольно выделять слезы.
- Можно постоять напротив ветра натурального или искусственного – напряженные глаза быстро начнут слезиться.
- Если долго накручивать себя, вспоминая самые тяжелые моменты в своей жизни, рано или поздно на глаза навернутся слезы. Однако далеко не каждый актер на это способен, да и вспоминая плохое, может быть трудно продолжать работать. А истерики в кадре не нужны никому!
- Существуют также механические способы такие, как лук или "слезный карандаш", в состав которого входит ментол. При нанесении на нижнее веко он вызывает естественные слезы.
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