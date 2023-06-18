Три приема, которые помогают актерам плакать на съемках

Многие люди убеждены, что актеры должны быть эмоционально нестабильны, так как им нужно постоянно плакать на камеру, а человек в здравом уме позволить себе этого не может. "Рамблер" выяснил, как на самом деле актеры добиваются горьких слез на экране, в которые мы верим.

© кадр из фильма

Существуют разные техники доведения себя до слез. И действительно, некоторые актеры могут вспомнить что-то тяжелое из жизни или настолько вжиться в роль своего персонажа, что вовремя проникнуться ситуацией своего героя.

Но если в театре у актера есть всего одна попытка, чтобы заплакать, то в кино дублей может быть несколько и плакать по команде "Начали" может быть трудно, для этого существуют несколько популярных приемов.