Фанаты переживают за здоровье звезды «Постучись в мою дверь»

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел последнее время пугает поклонников своими фотографиями — фанаты обращают внимание, что актриса начала заметно терять в весе, о чём они озабоченно пишут в социальных сетях девушки.

Вы очень красивая. Не надо вам худеть, наоборот, вернуть пару кило, вам было намного лучше.

Люди всё же надеются, что внешний вид Ханде Эрчел никак не связан с болезнями, а просто она слишком занята — и на фоне бесконечной занятости и, возможно, усталости потеряла в весе. Сама девушка ничего не комментировала на этот счёт.