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Фанаты переживают за здоровье Ханде Эрчел, звезды сериала «Постучись в мою дверь»

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел последнее время пугает поклонников своими фотографиями — фанаты обращают внимание, что актриса начала заметно терять в весе, о чём они озабоченно пишут в социальных сетях девушки.

Фанаты переживают за здоровье звезды «Постучись в мою дверь»
© Чемпионат.com

Особенно людей пугает, насколько худыми стали ноги Ханде Эрчел.

Вы очень красивая. Не надо вам худеть, наоборот, вернуть пару кило, вам было намного лучше.

Что стало с красавицей Ханде. Хочется накормить.

Боже мой, какая она худая.

Дайте ей что-нибудь поесть!!!

Больше всего люди переживают, что актриса может быть чем-то больна.

Я начинаю переживать за неё, никогда не видел таких худых ног.

Люди всё же надеются, что внешний вид Ханде Эрчел никак не связан с болезнями, а просто она слишком занята — и на фоне бесконечной занятости и, возможно, усталости потеряла в весе. Сама девушка ничего не комментировала на этот счёт.

Сейчас у Ханде Эрчел в работе два сериала: «Два незнакомца» и «Пьянящая любовь» — оба ожидаются к выходу в течение года.

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