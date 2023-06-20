Актриса из фильмов ужасов умерла от рака аппендикса
Скончалась Кэрол Хиггинс Кларк, американская актриса кино и ТВ, писательница и артистка озвучания. Как передает Deadline, 66-летняя Кларк отошла в Нью-Йорке от рака аппендикса.
Кэрол была дочерью автора бестселлеров Мэри Хиггинс Кларк, умершей в 2020 году. Мать и дочь в соавторстве написали четыре романа.
На экранах Кэрол дебютировала в середине 80-х, на ее счету - ряд хорроров, триллеров и детективов: "По следам беды", "Ночь лиса", "Смертельное очарование", "Крик в ночи", "Пока моя красавица спит", "Смертельная медицина", другие.
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