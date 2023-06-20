Актриса из фильмов ужасов умерла от рака аппендикса

Скончалась Кэрол Хиггинс Кларк, американская актриса кино и ТВ, писательница и артистка озвучания. Как передает Deadline, 66-летняя Кларк отошла в Нью-Йорке от рака аппендикса.

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Кэрол была дочерью автора бестселлеров Мэри Хиггинс Кларк, умершей в 2020 году. Мать и дочь в соавторстве написали четыре романа.