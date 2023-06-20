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Умерла турецкая кинозвезда Йылдыз Тезкан

Ушла из жизни Йылдыз Тезкан, турецкая актриса, певица и автор песен. Как сообщает Т24, причиной смерти 78-летней звезды стала полиорганная недостаточность. Перед этим Йылдыз перенесла инсульт.

Умерла турецкая кинозвезда Йылдыз Тезкан
© Российская Газета

Тезкан родилась в 1945 году в Стамбуле в семье Джемаля Конджи, первого визажиста Турции. Музыкальную карьеру начала в девять лет. В 1963-м записала дебютный альбом. В 1965-м начала сниматься: "Птица сердца", "Слезы любви", "Пламя внутри", "Одинокая", "Грустное сердце", "Ангел на асфальте", так далее - всего более 45 картин.

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