Умерла турецкая кинозвезда Йылдыз Тезкан

Ушла из жизни Йылдыз Тезкан, турецкая актриса, певица и автор песен. Как сообщает Т24, причиной смерти 78-летней звезды стала полиорганная недостаточность. Перед этим Йылдыз перенесла инсульт.

Тезкан родилась в 1945 году в Стамбуле в семье Джемаля Конджи, первого визажиста Турции. Музыкальную карьеру начала в девять лет. В 1963-м записала дебютный альбом. В 1965-м начала сниматься: "Птица сердца", "Слезы любви", "Пламя внутри", "Одинокая", "Грустное сердце", "Ангел на асфальте", так далее - всего более 45 картин.