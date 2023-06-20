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Актер из сериала "Полеты вглубь Аляски" погиб в авиакатастрофе

Джим Твето, главный герой реалити-шоу канала Discovery "Полеты вглубь Аляски" (Flying Wild Alaska), погиб в авиакатастрофе. Об этом говорится в заявлении полицейского управления штата Аляска.

Актер из сериала "Полеты вглубь Аляски" погиб в авиакатастрофе
© Российская Газета

Согласно отчету департамента, самолет Cessna 180, в котором находился Твето и его пассажир Шейн Рейнольд, инструктор по охоте и рыбалке, разбился примерно в 35 милях к северо-востоку от прибрежного поселения Шактулик, не сумев набрать высоту.

Трупы обнаружены и опознаны. Национальный совет по безопасности на транспорте расследует обстоятельства и причину инцидента.

Джим Твето родился в 1954 году в Канзасе. Жена - Ферно Твето, она также появляется в шоу. У них трое детей. Сериал стартовал в 2011 году, выдержав три сезона.

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