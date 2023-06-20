Российский актер Юрий Колокольников сыграл в новом фильме по комиксам Marvel

Российский актер Юрий Колокольников подтвердил свое участие в фильме по комиксам Marvel «Крэйвен-охотник». Такой комментарий актер дал Telegram-каналу «Кинопоиск. Ждем».

© Кадр из фильма

Звезда фильма «Довод» подтвердил съемки в фильме «Крэйвен-охотник», являющейся частью киновселенной Человека-паука. Однако Колокольников отметил, что пока больше ничего о сюжете и своей роли он рассказать не может.

Впервые об участии Колокольникова в голливудском проекте стало известно, когда вышел первый трейлер картины. Колокольников хоть и появился в кадре мимолетно, но многие фанаты заметили его.

Картина расскажет об истории противника Человека-паука, русского супергероя-антагониста и Сергея Кравинова, известного под именем Крейвен-охотник. Его сыграл Аарон Тейлор-Джонсон. Роль отца главного героя исполнил Рассел Кроу.

В мировой прокат лента выйдет 6 октября 2023 года.