Умер уральский режиссер Кирилл Котельников
Умер екатеринбургский режиссер и документалист Кирилл Котельников. Об этом на свой странице во "ВКонтакте" сообщила группа "Чайф", для которой он снимал клипы.
Кириллу Котельникову было 58 лет, передает "Уралинформбюро".
"Опечалены уходом нашего товарища Кирилла Котельникова. Просто перечислим [его работы]: "Сон в красном тереме" и "Все девушки Бонда", "С чего начинается Родина" и "Не передовая", "Гриша Субботин" и "Картонная пристань". А сколько еще было планов... Кирилл из тех светлых людей, с которыми хочется дружить, общаться и работать. Все это у нас было. Спасибо, Кирилл", – говорится в публикации.
Стоит отметить, что режиссер, помимо сотрудничества с "Чайф", также известен картинами об истории Свердловского рок-клуба, а также по работе с культовым немецким коллективом Bad Boys Blue. Съемки одного из их клипов проходили в екатеринбургской колонии ИК-2.
Помимо этого, он является лауреатом премии ФСИН России – режиссер был одним из создателей программы "Территория ГУФСИН".