Умер уральский режиссер Кирилл Котельников

"Опечалены уходом нашего товарища Кирилла Котельникова. Просто перечислим [его работы]: "Сон в красном тереме" и "Все девушки Бонда", "С чего начинается Родина" и "Не передовая", "Гриша Субботин" и "Картонная пристань". А сколько еще было планов... Кирилл из тех светлых людей, с которыми хочется дружить, общаться и работать. Все это у нас было. Спасибо, Кирилл", – говорится в публикации.