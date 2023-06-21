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Умер уральский режиссер Кирилл Котельников

Умер екатеринбургский режиссер и документалист Кирилл Котельников. Об этом на свой странице во "ВКонтакте" сообщила группа "Чайф", для которой он снимал клипы.

Умер уральский режиссер Кирилл Котельников
© 1РегУралинформбюро - Информационное агенство Уральского Федерального округа

Кириллу Котельникову было 58 лет, передает "Уралинформбюро".

"Опечалены уходом нашего товарища Кирилла Котельникова. Просто перечислим [его работы]: "Сон в красном тереме" и "Все девушки Бонда", "С чего начинается Родина" и "Не передовая", "Гриша Субботин" и "Картонная пристань". А сколько еще было планов... Кирилл из тех светлых людей, с которыми хочется дружить, общаться и работать. Все это у нас было. Спасибо, Кирилл", – говорится в публикации.

Стоит отметить, что режиссер, помимо сотрудничества с "Чайф", также известен картинами об истории Свердловского рок-клуба, а также по работе с культовым немецким коллективом Bad Boys Blue. Съемки одного из их клипов проходили в екатеринбургской колонии ИК-2.

Помимо этого, он является лауреатом премии ФСИН России – режиссер был одним из создателей программы "Территория ГУФСИН".

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